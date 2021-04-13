Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021 Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası kaça kadar açık?

Banka çalışma saatleri milyonların gündemine gelmeye başladı. Ülke genelinde milyonlarca vatandaşa hizmet veren bankalarda işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler çalışma saatlerini merak ederken bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ederken birçok banka mesai saatlerini de yeniden düzenledi. İşte, 2021 banka çalışma saatleri

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Banka şubeleriyle alakalı olarak en çok merak edilen konuların başında 2021 çalışma saatleri geliyor. Son olarak çoğu banka eski mesai saatine dönerken 2021 banka çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;