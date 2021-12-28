Bankalardan emekli promosyon müjdesi! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman yatıyor, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

2021 BANKALARIN PROMOSYON FIRSATLARI!

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara, 2 bin liraya varan nakit promosyon ve tüm Garanti BBVA müşterilerine davet ettikleri her bir emekli yakını için 250 lira, nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapılacak EFT işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.