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Haberler Yaşam Bankalardan emekli promosyon müjdesi! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman yatıyor, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 01:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 06:10

Bankalardan emekli promosyon müjdesi! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman yatıyor, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon ücretleri son günlerde binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aralık kampanyalarıyla bankaların duyurduğu promosyon tutarı 2 bin liraya kadar çıkarken öte yandan konuyla alakalı yıl sonuna özel fırsatlar geçtiğimiz aylarla beraber müjdelenmişti. Banka emekli promosyon ücretleri bu noktada binlerce emeklinin de gündemindeki yerini aldı. "Promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak, hangi banka ne kadar veriyor?" soruları bu noktada merak konusu haline geliyor. İşte İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası gibi tüm bankaların 2021 emekli promosyonları ve detaylar...

Bankalardan emekli promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne zaman yatıyor, hangi banka ne kadar veriyor?

İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması durumunda dikkat çeken emekli promosyon kampanyaları sağlıyor. Hal böyleyken bankaların emekli promosyonları da vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Peki, 2021 bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? İşte tüm detaylar...

Bankalardan emekli promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne zaman yatıyor, hangi banka ne kadar veriyor?

2021 BANKALARIN PROMOSYON FIRSATLARI!

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara, 2 bin liraya varan nakit promosyon ve tüm Garanti BBVA müşterilerine davet ettikleri her bir emekli yakını için 250 lira, nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapılacak EFT işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

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Bankalardan emekli promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne zaman yatıyor, hangi banka ne kadar veriyor?

Emeklilere yönelik çalışmalarını sürdüren Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Bu yeni kampanyadan 15 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler faydalanıyor.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.250 TL ek promosyon, 1.500 TL - 2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.475 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 1.750 TL ek promosyon ödeniyor.

Bankalardan emekli promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne zaman yatıyor, hangi banka ne kadar veriyor?

Buna ilave olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde sıfır faiz ile kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, emeklilerin hayatını kolaylaştırarak avantajlar sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Bankalardan emekli promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne zaman yatıyor, hangi banka ne kadar veriyor?

Bankalar emeklilere promosyon seçenekleri barındıran paketler sunmaya devam ediyor.
ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon sunduğunu açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını taşıyanlara 1.750 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon verilecek. Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor.

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