Bankalardan emekli promosyon müjdesi! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman yatıyor, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon ücretleri son günlerde binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aralık kampanyalarıyla bankaların duyurduğu promosyon tutarı 2 bin liraya kadar çıkarken öte yandan konuyla alakalı yıl sonuna özel fırsatlar geçtiğimiz aylarla beraber müjdelenmişti. Banka emekli promosyon ücretleri bu noktada binlerce emeklinin de gündemindeki yerini aldı. "Promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak, hangi banka ne kadar veriyor?" soruları bu noktada merak konusu haline geliyor. İşte İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası gibi tüm bankaların 2021 emekli promosyonları ve detaylar...