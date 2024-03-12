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Haberler Yaşam Baraj doluluk oranı 12 Mart 2024: Ömerli, Alibey... İstanbul barajlarında son durum gündemde!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 16:46

Baraj doluluk oranı 12 Mart 2024: Ömerli, Alibey... İstanbul barajlarında son durum gündemde!

İstanbul yağmurlu havaları karşılamaya hazırlanıyor. Barajlarda son durum Megakent sakinlerinin gündeminde. Geçtiğimiz yıl düşük oranlarda seyreden su seviyesi kış aylarıyla birlikte toparlanmaya başlamıştı. Şimdi yeniden Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. 12 Mart baraj doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşıldı. İşte, İstanbul baraj doluluk oranları...

Baraj doluluk oranı 12 Mart 2024: Ömerli, Alibey... İstanbul barajlarında son durum gündemde!

İSKİ 12 Mart günü itibarıyla ölçülen baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul barajlarında son durum gündemde. Yağmurlu günlerin yaşanacağı Megakentte su durumu da kontrol ediliyor. Peki, güncel baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?

Baraj doluluk oranı 12 Mart 2024: Ömerli, Alibey... İstanbul barajlarında son durum gündemde!

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM!

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. 12 Mart itibarıyla barajlar yüzde 76.76 oranında dolu.

Yağış beklenen İstanbul'da son durum şöyle:

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Baraj doluluk oranı 12 Mart 2024: Ömerli, Alibey... İstanbul barajlarında son durum gündemde!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 12 MART

Alibey: 69,54

Büyükçekmece: 73,82

Darlık: 86,61

Elmalı: 89,38

Baraj doluluk oranı 12 Mart 2024: Ömerli, Alibey... İstanbul barajlarında son durum gündemde!

Istrancalar: 60,99

Kazandere: 60,06

Pabuçdere: 59,67

Baraj doluluk oranı 12 Mart 2024: Ömerli, Alibey... İstanbul barajlarında son durum gündemde!

Sazlıdere: 57,75

Terkos: 77,14

Ömerli: 87,45

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