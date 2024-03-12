Baraj doluluk oranı 12 Mart 2024: Ömerli, Alibey... İstanbul barajlarında son durum gündemde!

İSKİ 12 Mart günü itibarıyla ölçülen baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul barajlarında son durum gündemde. Yağmurlu günlerin yaşanacağı Megakentte su durumu da kontrol ediliyor. Peki, güncel baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?