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Baraj doluluk oranı 12 Mart 2024: Ömerli, Alibey... İstanbul barajlarında son durum gündemde!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
16:46
Baraj doluluk oranı 12 Mart 2024: Ömerli, Alibey... İstanbul barajlarında son durum gündemde!
İstanbul yağmurlu havaları karşılamaya hazırlanıyor. Barajlarda son durum Megakent sakinlerinin gündeminde. Geçtiğimiz yıl düşük oranlarda seyreden su seviyesi kış aylarıyla birlikte toparlanmaya başlamıştı. Şimdi yeniden Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. 12 Mart baraj doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşıldı. İşte, İstanbul baraj doluluk oranları...