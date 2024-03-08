BARAJ DOLULUK ORANI 8 Mart: Elmalı, Alibey, Ömerli... İSKİ ile İstanbul barajları yüzde kaç dolu, son durum ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Mart bugüne ait baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. Megakent sakinleri su seviyesini her yağış sonrası kontrol ediyor. Hafta sonuna doğru şiddeti artan yağışla birlikte İstanbul barajlarında son durum değişti. Peki, güncel baraj doluluk oranları yüzde kaç?