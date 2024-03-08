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BARAJ DOLULUK ORANI 8 Mart: Elmalı, Alibey, Ömerli... İSKİ ile İstanbul barajları yüzde kaç dolu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
10:42
BARAJ DOLULUK ORANI 8 Mart: Elmalı, Alibey, Ömerli... İSKİ ile İstanbul barajları yüzde kaç dolu, son durum ne?
İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Elmalı, Alibey ve Ömerli gibi büyük barajlarda son durum kontrol edilmeye başladı. Geçitğimiz yıl yaz aylarında oldukça düşük seviyede seyreden doluluklar son yağışlarla birlikte toparlanmıştı. Bu noktada 8 Mart baraj doluluk oranı gündemdeki yerini aldı. İşte, İSKİ ile güncel İstanbul baraj doluluk oranları...