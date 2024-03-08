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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANI 8 Mart: Elmalı, Alibey, Ömerli... İSKİ ile İstanbul barajları yüzde kaç dolu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 10:42

BARAJ DOLULUK ORANI 8 Mart: Elmalı, Alibey, Ömerli... İSKİ ile İstanbul barajları yüzde kaç dolu, son durum ne?

İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Elmalı, Alibey ve Ömerli gibi büyük barajlarda son durum kontrol edilmeye başladı. Geçitğimiz yıl yaz aylarında oldukça düşük seviyede seyreden doluluklar son yağışlarla birlikte toparlanmıştı. Bu noktada 8 Mart baraj doluluk oranı gündemdeki yerini aldı. İşte, İSKİ ile güncel İstanbul baraj doluluk oranları...

BARAJ DOLULUK ORANI 8 Mart: Elmalı, Alibey, Ömerli... İSKİ ile İstanbul barajları yüzde kaç dolu, son durum ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Mart bugüne ait baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. Megakent sakinleri su seviyesini her yağış sonrası kontrol ediyor. Hafta sonuna doğru şiddeti artan yağışla birlikte İstanbul barajlarında son durum değişti. Peki, güncel baraj doluluk oranları yüzde kaç?

BARAJ DOLULUK ORANI 8 Mart: Elmalı, Alibey, Ömerli... İSKİ ile İstanbul barajları yüzde kaç dolu, son durum ne?

YAĞIŞIN ARDINDAN BARAJLARDA SON DURUM!

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. 8 Mart itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 75.98 oranında dolu.

Yağışların hafta sonunda etkisini azaltması bekleniyor.

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BARAJ DOLULUK ORANI 8 Mart: Elmalı, Alibey, Ömerli... İSKİ ile İstanbul barajları yüzde kaç dolu, son durum ne?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 8 MART

Alibey: 69,64

Büyükçekmece: 73,45

Darlık: 87,2

Elmalı: 88,79

BARAJ DOLULUK ORANI 8 Mart: Elmalı, Alibey, Ömerli... İSKİ ile İstanbul barajları yüzde kaç dolu, son durum ne?

Istrancalar: 36,09

Kazandere: 58,62

Pabuçdere: 58,58

BARAJ DOLULUK ORANI 8 Mart: Elmalı, Alibey, Ömerli... İSKİ ile İstanbul barajları yüzde kaç dolu, son durum ne?

Sazlıdere: 57,37

Terkos: 74,79

Ömerli: 87,37

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