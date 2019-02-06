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suyunun altında kalan köy ortaya çıktı

gölünün yuttuğu köy, Pusat-Özen Barajı'nda su seviyesinin artması nedeniyle baraj kapakları açılınca yeniden ortaya çıktı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 06.02.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 16:36
Baraj suyunun altında kalan köy ortaya çıktı

'ın ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nda su seviyesinin artması nedeniyle kapakları açılınca Pusat köyünden kalan bazı evler göründü

Baraj suyunun altında kalan köy ortaya çıktı

Soğuk havanın etkisiyle yüzeyinin bir bölümü buzla kaplanan barajda, kar yağışı nedeniyle su seviyesi önemli oranda arttı.

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Baraj suyunun altında kalan köy ortaya çıktı

suyu altında kalan Pusat köyündeki caminin minaresi dikkate alındığında su seviyesindeki artma fark edilen barajda, tahliye için baraj kapakları açıldı.

Baraj suyunun altında kalan köy ortaya çıktı

Kapakların açılmasıyla su seviyesi yaklaşık 2 metre düşünce Pusat köyündeki bazı evler ortaya çıktı.

Baraj suyunun altında kalan köy ortaya çıktı

Su altında kalan bir evin içerisinde bulunan eski değirmen taşı da dikkati çekti.

Baraj suyunun altında kalan köy ortaya çıktı

İşte sular altındaki Pusat köyünden gelen son fotoğraflar.

Baraj suyunun altında kalan köy ortaya çıktı
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