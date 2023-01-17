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Barışma randevusunda kocası tarafından öldürülmüştü: Katil koca canlı yayın yapmış!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 13:23
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
13:34
Barışma randevusunda kocası tarafından öldürülmüştü: Katil koca canlı yayın yapmış!
Korkunç olay geçtiğimiz gün İstanbul'da yaşanmıştı. 2 çocuk annesi, 6 yıllık evli Sultan Barut (27), eşi Şener Barut'a (28), memleketi Zonguldak'ta boşanma davası açıp Çağlayan'a, kardeşinin yanına geldi. Genç kadın, kocası tarafından takip edilip barışma randevusunda canice öldürüldü. Korkunç olaya ait yeni detaylar kan dondurdu. Katil kocanın, olaydan önce sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. İşte haberin detayları...