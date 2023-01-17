Barışma randevusunda kocası tarafından öldürülmüştü: Katil koca canlı yayın yapmış!

POLİS KISA SÜREDE KATİL KOCAYI YAKALAMIŞTI

Olayın ardından koca Şener Barut bina dışına çıkarken, kadın ise kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri inceleme ekipleri de bir süre binada çalışma yapmıştı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılmıştı.