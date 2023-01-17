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Haberler Yaşam Barışma randevusunda kocası tarafından öldürülmüştü: Katil koca canlı yayın yapmış!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 13:34

Barışma randevusunda kocası tarafından öldürülmüştü: Katil koca canlı yayın yapmış!

Korkunç olay geçtiğimiz gün İstanbul'da yaşanmıştı. 2 çocuk annesi, 6 yıllık evli Sultan Barut (27), eşi Şener Barut'a (28), memleketi Zonguldak'ta boşanma davası açıp Çağlayan'a, kardeşinin yanına geldi. Genç kadın, kocası tarafından takip edilip barışma randevusunda canice öldürüldü. Korkunç olaya ait yeni detaylar kan dondurdu. Katil kocanın, olaydan önce sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

İHA
Barışma randevusunda kocası tarafından öldürülmüştü: Katil koca canlı yayın yapmış!

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi Şener Barut (28) ile Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan Barut (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrılmıştı.

Barışma randevusunda kocası tarafından öldürülmüştü: Katil koca canlı yayın yapmış!

Kadın ardından erkek kardeşi olan Erdinç'in Çağlayan'daki evine gelmişti. Bunu haber alan eşi Şener Barut da barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine gelmişti.

İstanbul'da barışma randevusu cinayetinde yeni görüntü: Katil koca canlı yayın yapmış! | Video

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Barışma randevusunda kocası tarafından öldürülmüştü: Katil koca canlı yayın yapmış!

BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞTI

Kardeş Erdinç'in barışması için bir araya getirdiği ikili, bina kapısının önünde yaklaşık 5 dakika konuşmuştu. Ardından ikili içeriye geçerek binanın merdivenlerinden en alt kata inmeye başlamıştı.

Barışma randevusunda kocası tarafından öldürülmüştü: Katil koca canlı yayın yapmış!

Dairenin önüne geldikleri esnada ikili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşmüştü. Kavga esnasında kendisini aldattığını iddia eden eşine bıçak çeken Şener Barut, kadını kalbinden bıçaklamıştı.

Barışma randevusunda kocası tarafından öldürülmüştü: Katil koca canlı yayın yapmış!

POLİS KISA SÜREDE KATİL KOCAYI YAKALAMIŞTI

Olayın ardından koca Şener Barut bina dışına çıkarken, kadın ise kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri inceleme ekipleri de bir süre binada çalışma yapmıştı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılmıştı.

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