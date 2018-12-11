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Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

Giriş Tarihi: 11.12.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 12:34
Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

'ta, 3 hafta önce pancar toplama makinesine sıkışan taşı çıkarmak isterken, saçlarını şafta kaptırınca baş derisi kopan Binnaz Sertçelik (22), yüzü gözü kan içindeyken, bulduğu kumandayla makineyi durdurup, canını kurtardı.

Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

O halde traktör kullanarak, 1,5 kilometre ötedeki evine ulaşmayı başaran Sertçelik'in baş derisi, ambulans helikopterle getirildiği Antalya'da 7 saatlik ameliyatla yerine dikildi. Doktoru, Sertçelik'in saçlarının çıkmaya başladığını söyledi.

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Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

Antalya'dan 'ta ziyarete gittiği ailesine yardım etmek için tarlada pancar makinesi kullanan, yeni evli Binnaz Sertçelik, 14 Kasım'da meydana gelen kazayı anlatırken, o günü tekrar yaşadığını söyledi. Tarlada yalnızken kullandığı pancar makinesine sıkışan taşı çıkarmak için makinenin altına girdiğini belirten Sertçelik, "Başaramayınca makinenin altından çıkıp levye gibi bir aletle tekrar taşı çıkarmak istedim. O sırada rüzgar esince eşarbım ve saçlarım şafta dolandı. Kendimi tuttum. Direnmesem bedenim de dolanacaktı. Çok mücadele ettim, çok direndim. O sırada saçlarımın koptuğunu hissettim" dedi.

Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

'MAKİNENİN KUMANDASINI AYAĞIMLA KENDİME ÇEKTİM'

Başından akan kanın gözlerine dolduğunu, bu nedenle göremediğini dile getiren Binnaz Sertçelik, "O sırada makinenin uzaktan kumandasını aradım. Uzakta bir yerde duruyordu. Ayağımla onu kendime çekip, elime aldım. Kumandanın üzerindeki yazıları göremiyordum. Çünkü gözlerime kan dolmuştu. Gözlerimi sildim. Sonra kumandanın üzerinde 'Kaldır' yazısını gördüm. Ona basıp, makineyi kaldırdım ve kafamı geri çektim" diye konuştu.

Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

'AYNADAKİ GÖRÜNTÜM KORKU FİLMİ GİBİYDİ'

Kendisini pancar makinesinden kurtardıktan sonra hissettiklerini "Baktım ki hala canlıyım" sözleriyle anlatan genç kadın, üst tarafındaki giysisini de pancar makinesine kaptırdığını söyledi.

"Üstümde hiçbir şey yoktu. Bütün bedenim kan içindeydi" diyen Binnaz Sertçelik, "O halde traktöre koştum. Olayın sıcaklığıyla acı hissetmiyordum. Traktöre bindikten sonra aynaya bakınca çok korktum. Ben çok korku filmi izlerim ama ömrümde ilk defa böyle bir şey gördüm aynada. Kendimden çok korktum. Traktörde babamın polar ceketi vardı. Onu giydim. Fermuarını çektim ve hareket ettim" dedi.

Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

TRAKTÖRÜ 4'ÜNCÜ VİTESE ALMIŞ

Traktörü kullanırken, bir an önce 1,5 kilometre uzaklıktaki evlerine ulaşmak için vitesi 4'e aldığını anlatan Binnaz Sertçelik, o haldeyken yolda haşhaş sulama borularını ezmemek için çaba gösterdiğini söyledi. Köye geldiğinde çok yaşayamayacağını düşündüğünü belirten Sertçelik, "Babam hemen beni hastaneye ulaştırdı. O sırada 'Ben yaşamam' diye düşündüm" diye konuştu.

Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

'tan ambulans helikopterle nakledildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, başından kopan derinin Dr. Asım Uslu tarafından yerine dikildiğini ve şu an sağlığına kavuştuğunu aktaran Sertçelik, "Allah, Asım hocamdan razı olsun. Hastane personeline de çok teşekkür ederim. Haklarını ödeyemem" dedi.

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