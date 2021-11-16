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Haberler Yaşam Başak Cengiz'i öldürmüştü! Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 16.11.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 16:21

Başak Cengiz'i öldürmüştü! Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu ortaya çıktı

İstanbul -Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un dehşet koleksiyonu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..

DHA
Başak Cengiz’i öldürmüştü! Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu ortaya çıktı
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Başak Cengiz’i öldürmüştü! Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu ortaya çıktı

SON DAKİKA: BAŞAK CENGİZ'İ ÖLDÜRMÜŞTÜ! SAMURAY KILIÇLI SALDIRGANIN DEHŞET KOLEKSİYONU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

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Başak Cengiz’i öldürmüştü! Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu ortaya çıktı

Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı.

Başak Cengiz’i öldürmüştü! Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu ortaya çıktı

Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.

Başak Cengiz’i öldürmüştü! Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu ortaya çıktı

Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü. Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu ortaya çıktı.


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