Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü esnada Can Göktuğ Boz'un (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına görüntülü bağlanarak kızının öldürüldüğü günü nasıl öğrendiğini gözyaşları içerisinde anlattı.