Haberler Yaşam Başakşehir deprem risk ve fay hattı haritası: İstanbul Başakşehir’de fay hattı geçiyor mu, deprem haritasına göre riski mi?

Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:50

Kahramanmaraş felaketinin ardından olası İstanbul depremi için beklentiler gündeme geldi. Marmara bölgesini etkilemesi beklenen büyük deprem için uzmanlar yakın zamana işaret ediyor. Elbette bu tarihi tahmin etmek imkansız ancak üç ayrı fay hattının üzerinde bulunan ülkemizde her an olası bir depreme hazırlıklı olmak gerekiyor. Vatandaşlar bulundukları konumun ne kadar riskli olduğunu merak ediyor. Peki, İstanbul Başakşehir'de fay hattı geçiyor mu, deprem haritasına göre riski mi? İşte Başakşehir deprem risk haritası ve detaylar.