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Haberler Yaşam Başakşehir deprem risk ve fay hattı haritası: İstanbul Başakşehir’de fay hattı geçiyor mu, deprem haritasına göre riski mi?
Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:50

Başakşehir deprem risk ve fay hattı haritası: İstanbul Başakşehir’de fay hattı geçiyor mu, deprem haritasına göre riski mi?

Kahramanmaraş felaketinin ardından olası İstanbul depremi için beklentiler gündeme geldi. Marmara bölgesini etkilemesi beklenen büyük deprem için uzmanlar yakın zamana işaret ediyor. Elbette bu tarihi tahmin etmek imkansız ancak üç ayrı fay hattının üzerinde bulunan ülkemizde her an olası bir depreme hazırlıklı olmak gerekiyor. Vatandaşlar bulundukları konumun ne kadar riskli olduğunu merak ediyor. Peki, İstanbul Başakşehir'de fay hattı geçiyor mu, deprem haritasına göre riski mi? İşte Başakşehir deprem risk haritası ve detaylar.

Başakşehir deprem risk ve fay hattı haritası: İstanbul Başakşehir’de fay hattı geçiyor mu, deprem haritasına göre riski mi?

Başakşehir'de yaşayan vatandaşlar deprem risk haritasına göre; bulundukları konumun olası bir depremde ne kadar hasar alabileceğini merak ediyor. Bu noktada "İstanbul Başakşehir'de fay hattı geçiyor mu, deprem haritasına göre riski mi?" soruları yanıt arıyor. Büyük İstanbul depremi için uzmanlardan uyarılar peş peşe gelirken son olarak deprem risk haritası da yenilenmişti. İşte Başakşehir deprem risk haritası ve detaylar.

Başakşehir deprem risk ve fay hattı haritası: İstanbul Başakşehir’de fay hattı geçiyor mu, deprem haritasına göre riski mi?

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Başakşehir deprem risk ve fay hattı haritası: İstanbul Başakşehir’de fay hattı geçiyor mu, deprem haritasına göre riski mi?

İSTANBUL'DA DEPREM FAY HATTINA EN YAKIN İLÇELER HANGİLERİ?

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından bir kez daha gözler İstanbul deprem risk haritasına çevrildi. Peki, İstanbul'daki riskli ilçeler, orta riskli ilçeler ve zemini güvenli ilçeler hangisi?

Başakşehir deprem risk ve fay hattı haritası: İstanbul Başakşehir’de fay hattı geçiyor mu, deprem haritasına göre riski mi?

İSTANBUL'DA DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER HANGİLERİ?

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

Başakşehir deprem risk ve fay hattı haritası: İstanbul Başakşehir’de fay hattı geçiyor mu, deprem haritasına göre riski mi?

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

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