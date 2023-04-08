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Başakşehir-Kayaşehir metrosu hizmete açıldı: Başkan Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi
Giriş Tarihi: 08.04.2023 18:53
Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
18:58
Başakşehir-Kayaşehir metrosu hizmete açıldı: Başkan Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Başakşehir-Kayaşehir metrosu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törenin ardından metro hattına inen Başkan Erdoğan, bir süre vatman koltuğunda metroyu kullandı.