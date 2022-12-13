Başarı Teşvik Programı başvuru şartları, tarihleri ve destek ücreti gibi detaylar araştırılıyor. 12 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası öğrencilere müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere Başarı Teşvik Programı ödemesi yapılacağını duyurdu. Söz konusu sosyal yardım, üniversite, meslek lisesi ve devlet okullarında okuyan tüm öğrencilere verilecek. Peki, Başarı Teşvik Programı nedir, desteği ne kadar, kimlere verilecek? İşte Başarı Teşvik Programı başvuru şartları ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.