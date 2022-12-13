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Haberler Yaşam Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? 2022 Başarı Teşvik Programı desteği ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:15

Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? 2022 Başarı Teşvik Programı desteği ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?

Başarı Teşvik Programı başvuru şartları, tarihleri ve destek ücreti gibi detaylar araştırılıyor. 12 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası öğrencilere müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere Başarı Teşvik Programı ödemesi yapılacağını duyurdu. Söz konusu sosyal yardım, üniversite, meslek lisesi ve devlet okullarında okuyan tüm öğrencilere verilecek. Peki, Başarı Teşvik Programı nedir, desteği ne kadar, kimlere verilecek? İşte Başarı Teşvik Programı başvuru şartları ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? 2022 Başarı Teşvik Programı desteği ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?

Başarı Teşvik Programı ile ilgili detaylar öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Başarı Teşvik Programı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takipçisi olacağı program kapsamında başarılı öğrencilere asgari ücrete endeksli olarak devlet desteği ödeneceği bildirildi. Bu noktada Başarı Teşvik Programı başvuru şartları, tarihleri ve destek miktarı gündemdeki yerini aldı. Peki, Başarı Teşvik Programı nedir, başvuruları başladı mı, kimlere verilecek? İşte, detaylar.

Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? 2022 Başarı Teşvik Programı desteği ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?

ÖĞRENCİLERE DESTEK MÜJDESİ: BAŞARI DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 2022 tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada öğrencileri kapsayacak destek programını duyurdu.

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Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? 2022 Başarı Teşvik Programı desteği ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?

İşte konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

''Hayata geçireceğimiz yeni bir sosyal yardım faaliyeti de şimdi gençlerimize, öğrencilerimize sesleniyorum: Başarı teşvik programı. Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelere mensup devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.

Ayrıca, 4 yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.''

Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? 2022 Başarı Teşvik Programı desteği ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NE KADAR DESTEK VERECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan destek miktarı ile ilgili "net asgari ücretin yüzde 60'ı kadar destek vereceğiz" ifadesini kullandı.

Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek? 2022 Başarı Teşvik Programı desteği ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?

BİLİM, SANAT, SPOR ALANLARINDA DESTEK…

''Aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarında işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor, sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdık.''

Başarı Teşvik Programı ile ilgili detaylı bilgi ise ilerleyen günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

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