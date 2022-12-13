BİLİM, SANAT, SPOR ALANLARINDA DESTEK…

''Aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarında işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor, sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdık.''

Başarı Teşvik Programı ile ilgili detaylı bilgi ise ilerleyen günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.