Başım Belada 1. bölüm FULL İZLE! ATV ile Başım Belada ilk bölüm tek parça izle!

BAŞIM BELADA KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral,