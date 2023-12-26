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Basit bir sivilce sanmıştı! Kadının kolundan öyle şeyler çıktı ki görenler inanamadı: Her biri canlı...
Giriş Tarihi: 26.12.2023 12:53
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
14:00
Basit bir sivilce sanmıştı! Kadının kolundan öyle şeyler çıktı ki görenler inanamadı: Her biri canlı...
Kolundaki hafif bir şişliği "sivilce" sanan genç bir kadın, yaptığı gezinin ardından dehşet veren bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Aslında gezi esnasında maruz kaldığı bir parazit, vücudunu ele geçirmek üzereydi. İşte dehşete düşüren o detaylar...