Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Basit bir sivilce sanmıştı! Kadının kolundan öyle şeyler çıktı ki görenler inanamadı: Her biri canlı...
Giriş Tarihi: 26.12.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 14:00

Basit bir sivilce sanmıştı! Kadının kolundan öyle şeyler çıktı ki görenler inanamadı: Her biri canlı...

Kolundaki hafif bir şişliği "sivilce" sanan genç bir kadın, yaptığı gezinin ardından dehşet veren bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Aslında gezi esnasında maruz kaldığı bir parazit, vücudunu ele geçirmek üzereydi. İşte dehşete düşüren o detaylar...

Basit bir sivilce sanmıştı! Kadının kolundan öyle şeyler çıktı ki görenler inanamadı: Her biri canlı...

Genç bir kadın çıktığı gezi esnasında yaşadığı hafif şişliği ilk anlarda basit bir sivilce olarak değerlendirse de beklemediği belirtiler yaşamaya başladı.

Basit bir sivilce sanmıştı! Kadının kolundan öyle şeyler çıktı ki görenler inanamadı: Her biri canlı...

Giderek şişen ve kızarmaya başlayan bölgeye dair endişelenmeye başlamasının ardından bu duruma müdahale etmek istedi. Ö

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Basit bir sivilce sanmıştı! Kadının kolundan öyle şeyler çıktı ki görenler inanamadı: Her biri canlı...

Çevresinden istediği yardımın ardından aslında hiç beklenmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Genç kadının cildinin altına bir tür sineğin yavrusu olan "mangoworm" adı verilen bir sinek larvaları yerleşmişti.

Basit bir sivilce sanmıştı! Kadının kolundan öyle şeyler çıktı ki görenler inanamadı: Her biri canlı...

Cildinin altında oluşan bu değişim, bu larvalardan kaynaklanıyordu ve dehşet veren "larva çıkarma" işlemi gerçekleşmeye başladı.

Basit bir sivilce sanmıştı! Kadının kolundan öyle şeyler çıktı ki görenler inanamadı: Her biri canlı...

Bu "larvalar" özellikle tropikal bölgelerde oluşan tumbu sineği adı verilen bir sineğin gelişmek için kendisine aradığı konaklardan biri haline gelme sonucunda oluşuyor.

SON DAKİKA