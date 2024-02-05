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Başkan Erdoğan ‘En büyük hayalim’ demişti: Şehir hastaneleri depremin de yükünü kaldırdı!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:47
Başkan Erdoğan ‘En büyük hayalim’ demişti: Şehir hastaneleri depremin de yükünü kaldırdı!
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kurulan şehir hastaneleri, pandemi de olduğu gibi asrın felaketinde de yaraların sarılmasını sağladı. Deprem bölgesine yakın noktada bulunan Mersin Şehir Hastanesi 15 bin civarında hastanın tedavi edildiği açıklandı. Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı "Hem cerrah arkadaşlarımız hem klinikten arkadaşlarımız 24 saat hasta baktılar, ameliyat ettiler" ifadelerini kullandı.