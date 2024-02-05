Başkan Erdoğan ‘En büyük hayalim’ demişti: Şehir hastaneleri depremin de yükünü kaldırdı!

'İYİ Kİ ŞEHİR HASTANELERİ VAR' DEDİK

Mersin Şehir Hastanesi olarak deprem sabahı hastane afet planına döndüklerine dikkat çeken Aydınlı, "Yani 'mor kod' verdik. Kelimelerin çok kolay olmadığı bir ifade bu. Morun anlamı benim için değişti o sabah, ben verdim o kodu çünkü. Tüm hastaneyi 2 saat içerisinde boşalttık ve hasta beklemeye başladık. Ulaşım, telefon her şey devre dışı kalmıştı. Gelenlerin sağlık hizmeti almaya ihtiyacı çok yüksekti. Bunu yapmaya çalıştık. Ameliyathane 24 saat aktifti. Acil servisimiz sadece depreme hizmet verdi o süre boyunca. Hem cerrah arkadaşlarımız hem klinikten arkadaşlarımız 24 saat hasta baktılar, ameliyat ettiler. 'İyi ki şehir hastaneleri var' dedik hepimiz. Çünkü bizdeki fiziksel şartlarda tam kapasite çarpı ikiye çıkabiliyor. Biz gözümüzü kapattığımızda yatak atarak 15 olan yoğun bakım yatak sayısını 1 saat içerisinde yatak, monitör ve gerekli ekipmanı sağladığımızda 30'a çıkabiliyoruz. Deprem başladığındaki tescilimiz bin 340'tı, 2 gün sonra hastanemizde yatan hasta sayısı bin 789'du. Biz aynı anda esneyerek kapasitemizi tam kapasiteye çıkabildik. Daha da yükseltebilirdik, Allah'tan gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.



