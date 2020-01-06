Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Başkent Ankara kar altında! Kazalar meydana geldi...

Başkent kar altında! Kazalar meydana geldi...

'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 13:04
Başkent Ankara kar altında! Kazalar meydana geldi...

'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü.

Başkent Ankara kar altında! Kazalar meydana geldi...

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkent Ankara kar altında! Kazalar meydana geldi...

Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek çıkarmaya çalıştı.

Başkent Ankara kar altında! Kazalar meydana geldi...

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Başkent Ankara kar altında! Kazalar meydana geldi...

Kar, Başkent'te şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksattı. -Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı.

Başkent Ankara kar altında! Kazalar meydana geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

Başkent Ankara kar altında! Kazalar meydana geldi...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN