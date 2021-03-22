ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!
İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;
1- 18- 50 yaş aralığında,
2- Erkek,
3- En az İlkokul mezunu,
4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.
İşe girmek isteyen işçi adayları 22.03.2021 - 26.03.2021 tarihileri arası 5 işgününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.