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Haberler Yaşam BAŞLADI! ÇAYKUR 500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

BAŞLADI! 500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? ile ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

mevsimlik işçi alımı ve personel alımı başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. , , ve 'da istihdam etmek üzere alınacak olan personellerin 200'ü geçici çay eksperi iken 300'ü ise geçici beden işçisi olacak. aracılığı ile gerçekleşecek olan başvurularla ilgili olarak araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; "ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. ÇAYKUR 500 işçi – personel alımı başvuru şartları gibi tüm detaylar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanla duyuruldu.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 15:37
ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

, , ve illerinde istihdam etmek üzere alınan olan 500 işçi için personel alımı başvuru ekranı açıldı. 200 geçici çay eskperi ve 300 beden işçisi alımının yapılacağı alımlarla ilgili tüm detaylar ilanı ile duyurulurken iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar "Çaykur personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Çaykur personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 22-26 Mart tarihleri arasında site üzerinden veya il ilçe müdürlükleri aracılığı ile alınacak.

İŞKUR İLE ÇAYKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI!

Çaykur personel alımı başvuru süreci 22 Mart bugün başladı. Çaykur 500 işçi alımı başvuru şartları ve detayları resmi site üzerinden yapılan açıklama ile duyurulmuş alımların dört ilde gerçekleşeceği ifade edilmişti. Alımlar için gerçekleşecek kuralar ise 12 Nisan tarihinde noter huzurunda düzenlenecek.

ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!


ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
(Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü) bünyesinde , , ve illerindeki fabrikalarda çalışacak 500 işçi alımı için bu illerde başvurular 22 Mart- 26 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI;

1- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,
2- 2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,

ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İşe girmek isteyen işçi adayları 22.03.2021 - 26.03.2021 tarihileri arası 5 işgününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

Geçici çay eksperi başvuruları Teşekkülümüze bağlı Cumhuriyet Çay Fabrikası için ilana çıkılarak alınacak akabinde başvuruları kabul edilen çay eksperleri adayları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlemler tesis edilerek , , ve İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalarımıza işe girmeye hak kazananların dağıtımı yapılacaktır.

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