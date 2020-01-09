Batman'da bir öğretmen, öğrencileri için ev- okul arasında çekirdek köprüsü kurdu

Proje ile ilgili bilgi veren Kara, projeleri için Tarım ve Orman ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını söyledi. Kara, "Biz çocuklarla özellikle yediğimiz meyve, sebzelerin çekirdekleri çöp değil, artık bunları atmayacağız, okula getireceğiz, okulda hep beraber okulda uygulama alanlarına ekeceğiz dedik. Çocuklar evde yedikleri meyve, sebzelerin çekirdeklerini toplayıp getirdiler. Önce kuruttular, beklettiler güneşte, sonra kavanozlarda getirdiler. Nasıl heyecanlı bu çocuklar. Getirdiler biz bunları bahçede oluşturduğumuz uygulama alanına ektikten sonra bunlar çıkmaya başladı...