Batman'da bir öğretmen, öğrencileri için ev- okul arasında çekirdek köprüsü kurdu

Öğrenciler 'Peki biz kışın nasıl yapacağız bunu. Bahçede yağmur yağıyor, sıkıntılar oluyor' dediler. Biz buna da çözüm bulduk ve Türkiye'de hiç yapılmayan özellikle devlet okullarında olmayan bir atölye yapıyoruz şuanda. Bu atölyede çocuklarla özellikle kendi yedikleri tohumları getirecekler ve ekecekler. Bunu alacağız büyüdükten sonra bahçedeki uygulama alanına koyacağız. Bahçedeki uygulama alanında bir hobi alanı oluşturuyoruz. Her sınıfın bir hobi bahçesi var. Yani doğayla çocukları bir araya getirdik bu proje sayesinde. Birçok konuda çocuklar hem sabrı, hem doğayı hem doğaseverliği birçok şeyi öğreniyorlar. Biz Kazım Karabekir İlkokulu ailesi olarak çok güzel bir şey imza atmaya çalıştık. Biz sadece kendi okulumuzda değil, diğer okullarda da bunun yapılmasını istiyoruz. Diğer çocuklar da artık bilinçlensinler. Tohumları atmasınlar, okullarına getirsinler okulları uygunsa tohumları eksinler istiyoruz. Biz bu projeye başlarken yeşil bir Batman için 'haydi çocuklar tohum ekmeye' dedik. Ama Türkiye'nin birçok yerinde yeşilliğe doğaseverliğe ihtiyaç olan yerler var. O yüzden buradan bütün çocuklara, bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Yeşil bir Türkiye için haydi çocuklar tohum ekmeye diyorum" dedi.