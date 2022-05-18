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Haberler Yaşam Batı'nın mucize beklediği trajik hikaye: Çocuk haçlı seferleri
Giriş Tarihi: 18.05.2022 23:45 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 23:50

Batı'nın mucize beklediği trajik hikaye: Çocuk haçlı seferleri

Batı'nın 'Haçlı Seferleri' literatürüne geçmeyen, ancak trajik bir son ile biten 'Çocuk Haçlı Seferleri' hikayesi var. Avrupa'daki halkın, müslümanlara yönelik kışkırtılmaları sonucu yaşları 6-16 arasında değişen on binlerce çocuk kutsal toprakları ele geçirmek üzere yola çıkıyor. Ancak; çok azı hariç tamamına yakını yolda ölüyor ya köle olarak satın alınıyor. İşte Batı'nın mucize beklediği trafik hikaye: Çocuk Haçlı Seferleri!

Batı’nın mucize beklediği trajik hikaye: Çocuk haçlı seferleri

Kudüs'ü ve kutsal toprakları müslümanlardan almak için 1212 yılında 'Çocuk Haçlı Seferleri' yola çıkıyor. Batı'lı yöneticilerin kışkırtmaları sonucu hareket eden grubun hikayesi ise hüsranla son buluyor. Tarihçi Yazar Hasan Mert Kaya bu olayı şöyle anlatıyor:

"1212 yılında Fransa ve Almanya'da yaşları 6 ile 16 arasında değişen on binlerce çocuk, kutsal toprakları Müslümanlardan almak üzere toplanıp bir Haçlı seferi düzenlemek istediler. Sonuç büyük bir hüsran oldu. Çok azı hariç, tamamına yakını yolda öldü."

Batı’nın mucize beklediği trajik hikaye: Çocuk haçlı seferleri

50.000 ÇOCUKTAN 300 KADARI ULAŞABİLDİ

"Yetişkinlerin günahlarından dolayı kutsal toprakları alamadıklarını, kendilerinin ise günahsız çocuklar oldukları için Allah'ın zaferi ve Kudüs'ü geri vereceğine ve Müslümanları yok edeceklerine inanıyorlardı. Yaklaşık 50.000 çocuktan 300 kadarı ulaşabildi doğuya: Köle olarak..."

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Batı’nın mucize beklediği trajik hikaye: Çocuk haçlı seferleri

"1212 yılında yaşanan Çocuk Haçlı Seferi'nde çocuk kitlelerine ve sefere yön veren iki lider çocuk var: Fransa'daki hareketin başındaki Stephen of Cloyes, diğeri ise Almanya'daki seferin başındaki Kölnlü Nicholas'tı. Her ikisi de kitleleri etkileyebilen ateşli konuşmacılardı."

Batı’nın mucize beklediği trajik hikaye: Çocuk haçlı seferleri

HİÇBİRİ KUTSAL TOPRAKLARA ULAŞAMADI

"Fransa'da 30.000, Almanya'da 20.000 çocuk toplandı. Hiçbiri kutsal topraklara ulaşamadı. Silahsız, askeri eğitimleri olmayan, lojistiği, yemeği, suyu bulunmayan din aşkıyla kendinden geçmiş bir halde ilahiler söyleyerek ilerleyen on binlerce çocuk. Tamamına yakını telef oldu."

Batı’nın mucize beklediği trajik hikaye: Çocuk haçlı seferleri

"Fransız çocuklarının lideri Stephen'da, Alman çocukların lideri Nicholas'da rüyalarında Hz.İsa'yı(as) gördüklerini, denize ulaştıklarında Allah'ın tıpkı Musa'ya(as) yaptığı gibi, onlara da Akdeniz'i açacağını ve açılan yoldan kutsal topraklara ulaşacaklarını iddia ediyordu."

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