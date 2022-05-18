Batı’nın mucize beklediği trajik hikaye: Çocuk haçlı seferleri

Kudüs'ü ve kutsal toprakları müslümanlardan almak için 1212 yılında 'Çocuk Haçlı Seferleri' yola çıkıyor. Batı'lı yöneticilerin kışkırtmaları sonucu hareket eden grubun hikayesi ise hüsranla son buluyor. Tarihçi Yazar Hasan Mert Kaya bu olayı şöyle anlatıyor:

"1212 yılında Fransa ve Almanya'da yaşları 6 ile 16 arasında değişen on binlerce çocuk, kutsal toprakları Müslümanlardan almak üzere toplanıp bir Haçlı seferi düzenlemek istediler. Sonuç büyük bir hüsran oldu. Çok azı hariç, tamamına yakını yolda öldü."