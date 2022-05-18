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Batı'nın mucize beklediği trajik hikaye: Çocuk haçlı seferleri
Giriş Tarihi: 18.05.2022 23:45
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
23:50
Batı'nın mucize beklediği trajik hikaye: Çocuk haçlı seferleri
Batı'nın 'Haçlı Seferleri' literatürüne geçmeyen, ancak trajik bir son ile biten 'Çocuk Haçlı Seferleri' hikayesi var. Avrupa'daki halkın, müslümanlara yönelik kışkırtılmaları sonucu yaşları 6-16 arasında değişen on binlerce çocuk kutsal toprakları ele geçirmek üzere yola çıkıyor. Ancak; çok azı hariç tamamına yakını yolda ölüyor ya köle olarak satın alınıyor. İşte Batı'nın mucize beklediği trafik hikaye: Çocuk Haçlı Seferleri!