Bayburt ve Trabzon imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bayburt ve Trabzon’da sahur ve iftar saati kaçta?

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının gelmesiyle islam dünyası tatlı telaş yaşıyor. Bire bin kazandıran bu mübarek günlerde Müslümanlar yerine getirecekleri oruç ibadetine dair heyecanın yanı sıra merak imsakiye ile sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Bu bağlamda ülkemizin Karadeniz Bölgesinde yer alan Bayburt ve Trabzon sahur ve iftar saatlerine yönelik detaylı araştırmalar bugün itibarıyla hız kazanırken ''Bayburt ve Trabzon sahur ve iftar saati kaçta? '' sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesinde 2020 Bayburt ve Trabzon sahur- iftar saati belli oldu. İşte, 2020 Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte Bayburt ve Trabzon iftar saati vakitleri…