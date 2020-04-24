Bayburt ve Trabzon imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bayburt ve Trabzon’da sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kurulmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan imsakiye vakitlerini araştırıyor. Bayburt ve Trabzon'da yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sahur ve iftar saatlerine bakıyor. Yine ibadetlerle dualarla geçirilecek olan Ramazan ayında 2020 Bayburt ve Trabzon'da sahur- iftar vaktini Diyanet açıkladı. Buna göre Bayburt ve Trabzon'da sahur kaçta olacak ve iftar saat kaçta yapılacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki 2020 Ramazan imsakiyesine göre Bayburt ile Trabzon'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte bilgiler…

BAYBURT VE TRABZON İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saatleri merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 24 Mayıs 2020 Cuma günü başladı. Karadeniz Bölgesi illerimizden Bayburt ve Trabzon'da sahur- iftar saati kaçta? Sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Diyanet'in takvimine göre, Bayburt ve Trabzon Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.