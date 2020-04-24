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ve imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bayburt ve Trabzon’da sahur ve iftar saati kaçta?

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının gelmesiyle islam dünyası tatlı telaş yaşıyor. Bire bin kazandıran bu mübarek günlerde Müslümanlar yerine getirecekleri oruç ibadetine dair heyecanın yanı sıra merak imsakiye ile sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Bu bağlamda ülkemizin Karadeniz Bölgesinde yer alan ve sahur ve iftar saatlerine yönelik detaylı araştırmalar bugün itibarıyla hız kazanırken ''Bayburt ve Trabzon sahur ve iftar saati kaçta? '' sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesinde 2020 Bayburt ve Trabzon sahur- iftar saati belli oldu. İşte, takvimiyle birlikte Bayburt ve vakitleri…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:30
Bayburt ve Trabzon imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bayburt ve Trabzon’da sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kurulmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan imsakiye vakitlerini araştırıyor. ve 'da yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sahur ve iftar saatlerine bakıyor. Yine ibadetlerle dualarla geçirilecek olan Ramazan ayında 2020 Bayburt ve Trabzon'da sahur- iftar vaktini Diyanet açıkladı. Buna göre Bayburt ve Trabzon'da sahur kaçta olacak ve iftar saat kaçta yapılacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki 2020 Ramazan imsakiyesine göre Bayburt ile Trabzon'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte bilgiler…

BAYBURT VE TRABZON İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saatleri merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 24 Mayıs 2020 Cuma günü başladı. Karadeniz Bölgesi illerimizden Bayburt ve Trabzon'da sahur- iftar saati kaçta? Sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Diyanet'in takvimine göre, Bayburt ve Trabzon Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Bayburt ve Trabzon imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bayburt ve Trabzon’da sahur ve iftar saati kaçta?

SAHUR VE İFTAR VAKTİ: KAÇTA?

Bayburt'ta mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19.14'te okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Bayburt'ta yatsı namazı saati ise 20.41

'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ: TRABZON'DA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Trabzon'da mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19.17'da okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Trabzon'da yatsı namazı saati ise 20.46

BAYBURT'TA İFTARA NE KADAR KALDI? TIKLAYINIZ

TRABZON'DA İFTARA NE KADAR KALDI? TIKLAYINIZ

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Bayburt ve Trabzon imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bayburt ve Trabzon’da sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCA NİYET NASIL EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Bayburt ve Trabzon imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bayburt ve Trabzon’da sahur ve iftar saati kaçta?
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Bayburt ve Trabzon imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bayburt ve Trabzon’da sahur ve iftar saati kaçta?
Bayburt ve Trabzon imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bayburt ve Trabzon’da sahur ve iftar saati kaçta?
Bayburt ve Trabzon imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bayburt ve Trabzon’da sahur ve iftar saati kaçta?
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