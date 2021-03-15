Bayburt’ta tesadüfen keşfedildi! Ziyaretçi akınına uğruyor!

'KALAN KISIMLARININ DA ORTAYA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR'



Aydıntepe yer altı şehrinin, 1996 yılında yapılan bir inşaat kazısı sırasında keşfedildiğini ifade eden İlçe Kaymakamı Mustafa Babacan, "Yaklaşık uzunluğu 1200 metre civarındadır, hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan ana kayaya oyularak yapılmış bir tünel ve şu anda içinde 22 tane odası mevcut. Aydıntepe yer altı şehrinin, bir ucunun Bayburt Kalesi, diğer ucunun ise 7,5 kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin ediliyor. Bununla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor, yer altı şehrinin kalan kısımlarının da ortaya çıkarılması planlanıyor. 3 binli yıllara dayanan bu yer altı şehriyle ilgili rivayete göre eskiden bu bölgede yaşayan insanlar, savaştan kaçmak için burayı sığınak olarak kullanmış. Bir diğer rivayete göre ise Hristiyanlığın ilk zamanlarında ilk Hristiyanların yerleşim bölgelerinden birisi olduğu, Roma zulmünden kaçmak için bu tünelleri kullandıkları düşünülüyor. Yer altı şehrimizi normalde 40 bin kişi ziyaret ederdi, ancak pandemi döneminde 30 bin kişiyi ağırladık. Ziyaretçi kapasitemizi artırma gayreti içindeyiz" dedi.



