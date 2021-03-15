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’ta tesadüfen keşfedildi! Ziyaretçi akınına uğruyor!

'ta, 1996 yılında bir inşaat kazısı yapıldı. Bu sırada tesadüfen yerin 5 metre altındaki 3 bin yıllık Aydıntepe yer altı şehrine rastlandı. Yer altı şehrinin; 1200 metre uzunluğundaki 22 odadan oluşan koridorları ortaya çıkarıldı. Vatandaşlar da 7.5 kilometre uzunluğunda olduğu tahmin edilen yer altı şehrine akın etmeye başladı.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 09:13
Bayburt’ta tesadüfen keşfedildi! Ziyaretçi akınına uğruyor!

'ta, 1996 yılında bir inşaat kazısı yapıldı. Bu sırada tesadüfen yerin 5 metre altındaki 3 bin yıllık Aydıntepe yer altı şehrine rastlandı. Yer altı şehrinin; 1200 metre uzunluğundaki 22 odadan oluşan koridorları ortaya çıkarıldı. Vatandaşlar ise 7.5 kilometre uzunluğunda olduğu tahmin edilen yer altı şehrine akın etmeye başladı.

Bayburt’ta tesadüfen keşfedildi! Ziyaretçi akınına uğruyor!

İlçede 1996 yılında bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan ve hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kayaların oyulması ile yerin 5 metre altında, 2 metre yüksekliğinde 22 odası olduğu tespit edilen yer altı şehri için proje hazırlandı.

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Bayburt’ta tesadüfen keşfedildi! Ziyaretçi akınına uğruyor!

3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Aydıntepe yer altı şehrinin tamamının gün yüzüne çıkarılması için çalışma yürütülecek. Geçmişte sığınak olarak kullanıldığı sanılan yer altı şehrinin bir ucunun Kalesi, diğer ucunun ise 7,5 kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin ediliyor.

Bayburt’ta tesadüfen keşfedildi! Ziyaretçi akınına uğruyor!

Şu ana kadar 1200 metre uzunluğundaki koridorları keşfedilen Aydıntepe yer altı şehrini, pandemi döneminde 30 bin kişi ziyaret etti.


Bayburt’ta tesadüfen keşfedildi! Ziyaretçi akınına uğruyor!

'KALAN KISIMLARININ DA ORTAYA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR'

Aydıntepe yer altı şehrinin, 1996 yılında yapılan bir inşaat kazısı sırasında keşfedildiğini ifade eden İlçe Kaymakamı Mustafa Babacan, "Yaklaşık uzunluğu 1200 metre civarındadır, hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan ana kayaya oyularak yapılmış bir tünel ve şu anda içinde 22 tane odası mevcut. Aydıntepe yer altı şehrinin, bir ucunun Kalesi, diğer ucunun ise 7,5 kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin ediliyor. Bununla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor, yer altı şehrinin kalan kısımlarının da ortaya çıkarılması planlanıyor. 3 binli yıllara dayanan bu yer altı şehriyle ilgili rivayete göre eskiden bu bölgede yaşayan insanlar, savaştan kaçmak için burayı sığınak olarak kullanmış. Bir diğer rivayete göre ise Hristiyanlığın ilk zamanlarında ilk Hristiyanların yerleşim bölgelerinden birisi olduğu, Roma zulmünden kaçmak için bu tünelleri kullandıkları düşünülüyor. Yer altı şehrimizi normalde 40 bin kişi ziyaret ederdi, ancak pandemi döneminde 30 bin kişiyi ağırladık. Ziyaretçi kapasitemizi artırma gayreti içindeyiz" dedi.

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