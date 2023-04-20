Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BAYRAM HAVA DURUMU: 21-22-23 Nisan 2023 Yarın ve hafta sonu bayramda 1., 2. ve 3. gün hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 10:04

BAYRAM HAVA DURUMU: 21-22-23 Nisan 2023 Yarın ve hafta sonu bayramda 1., 2. ve 3. gün hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

Bayramda hava durumu tahminleri, bu tarihlerde çeşitli planlar yapacak olan vatandaşlar gündemdeki yerini aldı. 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı tarihlerinde "Bayramda yarın ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?" soruları detaylarıyla araştırmayı başladı. MGM tarafından yayımlanan uzun vadeli hava durumu raporuna göre; sıcaklıkların hafta sonuna doğru azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Raporda aynı zamanda yurdun büyük bir kesiminde yağış olması tahmin ediliyor. Peki, 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan bayramı meteoroloji tahminleri…

BAYRAM HAVA DURUMU: 21-22-23 Nisan 2023 Yarın ve hafta sonu bayramda 1., 2. ve 3. gün hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

Megakentte bir düşüp bir yükselen sıcaklıklarla beraber bayram öncesi hava durumu tahminleri, bu tarihlerde tatil planları yapan vatandaşların gündemindeki yerini almış oldu. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerinden başlayarak azalması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden uzun vadeli tahmin raporu ile beklentilerini vatandaşlara duyurdu. Peki, 21-22-23 Nisan 2023 Yarın ve hafta sonu bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte bayramda hava durumu tahminleri ve detaylar…

BAYRAM HAVA DURUMU: 21-22-23 Nisan 2023 Yarın ve hafta sonu bayramda 1., 2. ve 3. gün hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin 18 Nisan-24 Nisan tarihleri için yayınladığı rapora göre, bayramda tüm yurtta yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İkinci günden itibaren batı bölgelerinde yağış azalıyor.

İşte bayram hava durumu tahminleri;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAYRAM HAVA DURUMU: 21-22-23 Nisan 2023 Yarın ve hafta sonu bayramda 1., 2. ve 3. gün hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

23 Nisan hava durumu

BAYRAM HAVA DURUMU: 21-22-23 Nisan 2023 Yarın ve hafta sonu bayramda 1., 2. ve 3. gün hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

22 Nisan hava durumu

BAYRAM HAVA DURUMU: 21-22-23 Nisan 2023 Yarın ve hafta sonu bayramda 1., 2. ve 3. gün hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

21 Nisan hava durumu

SON DAKİKA