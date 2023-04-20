Haberler Yaşam BAYRAM HAVA DURUMU: 21-22-23 Nisan 2023 Yarın ve hafta sonu bayramda 1., 2. ve 3. gün hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 10:04

BAYRAM HAVA DURUMU: 21-22-23 Nisan 2023 Yarın ve hafta sonu bayramda 1., 2. ve 3. gün hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

Bayramda hava durumu tahminleri, bu tarihlerde çeşitli planlar yapacak olan vatandaşlar gündemdeki yerini aldı. 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı tarihlerinde "Bayramda yarın ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?" soruları detaylarıyla araştırmayı başladı. MGM tarafından yayımlanan uzun vadeli hava durumu raporuna göre; sıcaklıkların hafta sonuna doğru azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Raporda aynı zamanda yurdun büyük bir kesiminde yağış olması tahmin ediliyor. Peki, 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan bayramı meteoroloji tahminleri…