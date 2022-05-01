Bayram hutbesi 2022: Diyanet ile Ramazan bayramı hutbesinin konusu ne?

Bayram hutbesi 2 Mayıs Pazartesi günü kılınacak bayram namazı ile birlikte Müslümanlarla paylaşılacak. Hutbeyle birlikte ramazan ayı boyunca yapılan oruç ibadeti faziletleriyle birlikte hatırlatılacak ve bayram karşılanacak. Diyanet tarafından yayımlanan ramazan bayramı hutbesi konusu sorgulanıyor. Peki, bayram hutbesinin konusu ne? İşte 2022 Ramazan Bayramı hutbesi...