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Haberler Yaşam Bayram hutbesi 2022: Diyanet ile Ramazan bayramı hutbesinin konusu ne?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 16:04

Bayram hutbesi 2022: Diyanet ile Ramazan bayramı hutbesinin konusu ne?

Ramazan bayramı hutbesi bu sene camilerde eda edilecek bayram namazı ile birlikte İslam alemine duyurulacak. Son oruç ve ramazan ayının bitişini bayramla birlikte karşılayan Müslümanlar, bayram hutbesi ile Ramazan bayramı anlamı ve önemi ışığında on bir ayın sultanına veda edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ramazan bayramı hutbesi yayımlandı. Peki, bayram hutbesinin konusu ne? İşte Diyanet 2022 bayram hutbesi...

Bayram hutbesi 2022: Diyanet ile Ramazan bayramı hutbesinin konusu ne?

Bayram hutbesi 2 Mayıs Pazartesi günü kılınacak bayram namazı ile birlikte Müslümanlarla paylaşılacak. Hutbeyle birlikte ramazan ayı boyunca yapılan oruç ibadeti faziletleriyle birlikte hatırlatılacak ve bayram karşılanacak. Diyanet tarafından yayımlanan ramazan bayramı hutbesi konusu sorgulanıyor. Peki, bayram hutbesinin konusu ne? İşte 2022 Ramazan Bayramı hutbesi...

Bayram hutbesi 2022: Diyanet ile Ramazan bayramı hutbesinin konusu ne?

RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2 Mayıs 2022 tarihli "Bayramımız Kutlu, Gönlümüz İman Ve Neşe Dolu Olsun" konulu hutbe bayram namazı vaktinde camilerde paylaşılmayı bekliyor.

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Bayram hutbesi 2022: Diyanet ile Ramazan bayramı hutbesinin konusu ne?

DİYANET İLE BAYRAM HUTBESİ

Bayramımız Kutlu, Gönlümüz İman ve Neşe Dolu Olsun

Can bula cananını, bayram o bayram ola,

Kul bula sultanını, bayram o bayram ola,

Hüzn ü keder def ola, dilde hicap ref ola,