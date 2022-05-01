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Bayram hutbesi 2022: Diyanet ile Ramazan bayramı hutbesinin konusu ne?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 16:01
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
16:04
Ramazan bayramı hutbesi bu sene camilerde eda edilecek bayram namazı ile birlikte İslam alemine duyurulacak. Son oruç ve ramazan ayının bitişini bayramla birlikte karşılayan Müslümanlar, bayram hutbesi ile Ramazan bayramı anlamı ve önemi ışığında on bir ayın sultanına veda edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ramazan bayramı hutbesi yayımlandı. Peki, bayram hutbesinin konusu ne? İşte Diyanet 2022 bayram hutbesi...