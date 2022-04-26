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Haberler Yaşam Bayram tatili kaç gün olacak? Ankara'da sürpriz gelişme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini mi açıklayacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 14:33

Bayram tatili kaç gün olacak? Ankara'da sürpriz gelişme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini mi açıklayacak?

Son dakika haberi: Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bu sorular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacağını duyurması ile yeniden gündeme geldi. Vatandaşların bir kısmı, salgının etkisini yitirmesi ile ilk kez doyasıya kavuşmaların yaşanacağı Ramazan Bayramı'nda, Başkan Erdoğan'ın bir müjde vererek tatili 9 güne çıkaracağını düşünüyor. Peki, 2022 Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı? Yoksa Başkan Erdoğan sadece alınan yeni kararları mı açıklayacak? İşte merak edilen son dakika haberinin detayları...

Bayram tatili kaç gün olacak? Ankara’da sürpriz gelişme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini mi açıklayacak?

Bayram tatili kaç gün olacak? Bu sorunun yanıtını tüm Türkiye merak ediyor. Dün Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında bu sorunun yanıtı yer almazken, 9 gün tatil beklentisinde umutlar ortadan kalkmıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nu bir gün öne çekmesi, daha sonra Başkan Erdoğan'ın Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte saat 15.00'te açıklama yapacak olması bir umut doğurdu. Vatandaşlar, Erdoğan'ın burada bir müjde verebileceğini düşünüyor. Peki, Ramazan bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Bayram tatili kaç gün olacak? Ankara’da sürpriz gelişme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini mi açıklayacak?

BAŞKAN ERDOĞAN SAAT 15.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Külliye'de saatler 15.00'i gösterirken açıklamalarda bulunacak.

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Bayram tatili kaç gün olacak? Ankara’da sürpriz gelişme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini mi açıklayacak?

SÜRPRİZ GELİŞMELER HEYECAN YARATTI

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sürpriz bir şekilde öne çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12.00'de Bilim Kurulu'nu topladı. Koca,'nın toplantı sonrası maskeye veda açıklamasını yapması bekleniyordu.

Bayram tatili kaç gün olacak? Ankara’da sürpriz gelişme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini mi açıklayacak?

Koca, attığı tweette de, 'Son Bilim Kurulu Toplantısı' dedi. Gelişmeler birbirini kovalarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleri ve Bakan Koca'nın da katılacağı programda açıklama yapacağı duyuruldu.

Vatandaşlar sürpriz gelişmeler sonrası, 'Bayram tatili 9 gün olacak mı?' sorusunu yeniden sormaya başladı.

Bayram tatili kaç gün olacak? Ankara’da sürpriz gelişme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini mi açıklayacak?

2022 RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı haberi ile, bazı vatandaşlar yoğun şekilde, 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusunu aramaya başladı. Vatandaşların bir kısmı, Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası ilk kavuşmaların yaşanacağı bayram tatilini uzatacağını düşünüyor.

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