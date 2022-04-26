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Bayram tatili kaç gün olacak? Ankara'da sürpriz gelişme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini mi açıklayacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:33
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
14:33
Bayram tatili kaç gün olacak? Ankara'da sürpriz gelişme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini mi açıklayacak?
Son dakika haberi: Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bu sorular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacağını duyurması ile yeniden gündeme geldi. Vatandaşların bir kısmı, salgının etkisini yitirmesi ile ilk kez doyasıya kavuşmaların yaşanacağı Ramazan Bayramı'nda, Başkan Erdoğan'ın bir müjde vererek tatili 9 güne çıkaracağını düşünüyor. Peki, 2022 Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı? Yoksa Başkan Erdoğan sadece alınan yeni kararları mı açıklayacak? İşte merak edilen son dakika haberinin detayları...