Bayram tatili kaç gün olacak? Bu sorunun yanıtını tüm Türkiye merak ediyor. Dün Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında bu sorunun yanıtı yer almazken, 9 gün tatil beklentisinde umutlar ortadan kalkmıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nu bir gün öne çekmesi, daha sonra Başkan Erdoğan'ın Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte saat 15.00'te açıklama yapacak olması bir umut doğurdu. Vatandaşlar, Erdoğan'ın burada bir müjde verebileceğini düşünüyor. Peki, Ramazan bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte son dakika haberinin detayları...