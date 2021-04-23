Bayram yaklaşıyor! Gözler ise Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? sorularının yanıtında!

Milyonlarca vatandaşın gözü Ramazan Bayramı'na çevrildi. Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bu kapsamda kısmi kapanma süreci devam ederken günlük vakaların kritik seviyelerde seyretmesi nedeniyle bayramda 9 günlük tam kapanma iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Hal böyleyken "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Henüz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.