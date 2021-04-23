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Haberler Yaşam Bayram yaklaşıyor! Gözler ise "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?" sorularının yanıtında!
Giriş Tarihi: 23.04.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 17:00

Bayram yaklaşıyor! Gözler ise "Bayramda var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?" sorularının yanıtında!

Milyonlarca vatandaşın gözü 'na çevrildi. Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber kararı alınmıştı. Bu kapsamda kısmi kapanma süreci devam ederken günlük vakaların kritik seviyelerde seyretmesi nedeniyle bayramda 9 günlük tam kapanma iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Hal böyleyken "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Henüz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bayram yaklaşıyor! Gözler ise Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? sorularının yanıtında!

Bayramda uygulanacağına dair iddialar gündemde yer almaya devam ediyor. için geri sayım sürerken vakaların bu denli artıyor olması 9 günlük tam kapanma iddialarını da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Ramazan Bayramı'nda uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri…

Bayram yaklaşıyor! Gözler ise Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? sorularının yanıtında!

Henüz Ramazan ayında 9 günlük tam kapanma iddialarını doğrular nitelikte resmi bir açıklama bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

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Bayram yaklaşıyor! Gözler ise Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? sorularının yanıtında!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

'nın birinci günü 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

Yayımlanan genelgede; bayramda ve seyahat yasağı ile ilgili ek bir madde bulunmuyor.

Bayram yaklaşıyor! Gözler ise Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? sorularının yanıtında!

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Bayram yaklaşıyor! Gözler ise Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? sorularının yanıtında!

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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