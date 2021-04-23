Bayram yaklaşıyor! Gözler ise Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? sorularının yanıtında!

Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddialar gündemde yer almaya devam ediyor. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken vakaların bu denli artıyor olması 9 günlük tam kapanma iddialarını da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Ramazan Bayramı'nda uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri…