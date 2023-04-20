BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2023? 21, 22, 23 Nisan 2023 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

2023 Bayramda AVM'ler saat kaça kadar açık sorusu, Ramazan Bayramının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Ramazan Bayramı tatili 20 Nisan öğleninde başladı ve 23 Nisan akşamı sona erecek. Bu noktada bayramda AVM'ler açık mı 2023 sorusu yanıt aramaya başladı. Mübarek Ramazan ayı sona erdi ve tatil böylece başlamış oldu. Yağışlı geçecek bu günlerde vatandaşlar daha kapalı alanlarda vakit geçirmek istiyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor 2023? İşte detaylar