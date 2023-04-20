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Haberler Yaşam BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2023? 21, 22, 23 Nisan 2023 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 17:02

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2023? 21, 22, 23 Nisan 2023 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

2023 Bayramda AVM'ler saat kaça kadar açık sorusu, Ramazan Bayramının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Ramazan Bayramı tatili 20 Nisan öğleninde başladı ve 23 Nisan akşamı sona erecek. Bu noktada bayramda AVM'ler açık mı 2023 sorusu yanıt aramaya başladı. Mübarek Ramazan ayı sona erdi ve tatil böylece başlamış oldu. Yağışlı geçecek bu günlerde vatandaşlar daha kapalı alanlarda vakit geçirmek istiyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor 2023? İşte detaylar

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2023? 21, 22, 23 Nisan 2023 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

Bayramda AVM'lerin açılış saati, vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bayramda alışveriş merkezlerine gidip alışveriş yapmak, aileleri ve akrabalarıyla vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, AVM'ler bayramda açık mı sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2023? 21, 22, 23 Nisan 2023 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

İslam aleminin mübarek bayramlarından biri olan Ramazan Bayramı geldi çattı. Bazı vatandaşlar, bayram tatilini memleketinde değerlendirmeyi tercih ederken bazı kişiler ise yaşadığı şehirde geçiriyor.

Bayramda alışveriş merkezlerine gidip alışveriş yapmak, yemek yemek ve aileleriyle vakit geçirmek isteyenler AVM çalışma saatlerini sorguluyor. İşte ''Bayramda AVM'ler açık mı?'' sorusunun yanıtı!

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BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2023? 21, 22, 23 Nisan 2023 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Resmi kurumların kapalı olacağı Ramazan Bayramı süresince AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2023? 21, 22, 23 Nisan 2023 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda AVM'ler, öğleden sonra hizmet vermeye başlamıştı. AVM'lerin bayramın birinci günü saat 14.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı düşünülüyor. AVM'ler bayramın diğer günleri ise saat 10.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı öngörülüyor.

Bayram süresince gerçekleştireceğiniz AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2023? 21, 22, 23 Nisan 2023 Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar açık?

BAYRAM NE ZAMAN?

Yılın ilk bayramı olarak idrak edilecek Ramazan Bayramı Diyanet takvimi üzerinde işaretlendi. Bu hafta Perşembe günü Ramazan arifesi karşılanacak.

Arifeden sonraki 3 günde bayram idrak edilecek.

2023 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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