'Bayramda eczaneler açık mı?' sorusu bayram başlangıcından bu yana yanıt arıyor. Bayram tatili sebebiyle özel ve kamu kuruluşlarında hizmete Ramazan Bayramı arası verildi. Bu noktada kargo, noter, sağlık kuruluşu ve eczane çalışma durumu bayram sebebiyle sorgulanıyor. Özellikle düzenli ilaç kullananlar için ' bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?' soruları yanıt arıyor. Peki, bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu? İşte bayramda eczanelerin çalışma durumu...