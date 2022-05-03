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Haberler Yaşam Ramazan bayramı tatilinde eczaneler çalışıyor mu, açık olacak mı? 2, 3, 4 Mayıs Bayramda eczaneler açık mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 00:05 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 00:06

Ramazan bayramı tatilinde eczaneler çalışıyor mu, açık olacak mı? 2, 3, 4 Mayıs Bayramda eczaneler açık mı?

'Bayramda eczaneler açık mı?' sorusu bayram başlangıcından bu yana yanıt arıyor. Bayram tatili sebebiyle özel ve kamu kuruluşlarında hizmete Ramazan Bayramı arası verildi. Bu noktada kargo, noter, sağlık kuruluşu ve eczane çalışma durumu bayram sebebiyle sorgulanıyor. Özellikle düzenli ilaç kullananlar için ' bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?' soruları yanıt arıyor. Peki, bayramda eczaneler açık mı kapalı mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu? İşte bayramda eczanelerin çalışma durumu...

Ramazan bayramı tatilinde eczaneler çalışıyor mu, açık olacak mı? 2, 3, 4 Mayıs Bayramda eczaneler açık mı?

Bayramda açık olmayan kurumlarla ilgili araştırmalar gündemden düşmüyor. Bayram günlerinin resmi tatil olması sebebiyle kamuda, hizmet sektöründe ve bazı özel kuruluşlarda hizmet verilmeyecek. Bu noktada 'eczaneler açık mı, çalışıyor mu?' sorusu yanıt arıyor. Peki, bugün ve yarın eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramda eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İşte tüm cevaplar…

Ramazan bayramı tatilinde eczaneler çalışıyor mu, açık olacak mı? 2, 3, 4 Mayıs Bayramda eczaneler açık mı?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramında eczaneler kapalı olacak. Ramazan arife günü 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Arife gününde pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sistemi geçerli olacak.

2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler açık olmayacak. Bu noktada da bayrama özel nöbetçi eczane listesi belirlenecek.

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Ramazan bayramı tatilinde eczaneler çalışıyor mu, açık olacak mı? 2, 3, 4 Mayıs Bayramda eczaneler açık mı?

BAYRAMDA NÖBETÇİ ECZANE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR…

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Eczacılar Odasının listesine göre Ramazan Bayramı boyunca hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler belirlendi.

Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Ramazan bayramı tatilinde eczaneler çalışıyor mu, açık olacak mı? 2, 3, 4 Mayıs Bayramda eczaneler açık mı?