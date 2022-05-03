Bayramda açık olmayan kurumlarla ilgili araştırmalar gündemden düşmüyor. Bayram günlerinin resmi tatil olması sebebiyle kamuda, hizmet sektöründe ve bazı özel kuruluşlarda hizmet verilmeyecek. Bu noktada 'eczaneler açık mı, çalışıyor mu?' sorusu yanıt arıyor. Peki, bugün ve yarın eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramda eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İşte tüm cevaplar…