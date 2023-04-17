BAYRAMDA HAVA DURUMU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR: Meteoroloji yağışlı havaları duyurdu! 2023 Bayramda hava yağmurlu mu, kaç derece olacak?

BUGÜNÜN HAVA DURUMU

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.