BAYRAMDA HAVA DURUMU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR: Meteoroloji yağışlı havaları duyurdu! 2023 Bayramda hava yağmurlu mu, kaç derece olacak?

Bayramda hava durumu 2023 araştırılması yapılıyor. Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi başlıyor ve 3,5 günlük tatili vatandaşlar ve aileleri tatile gitmeden önce Bayramda hava durumu yağmurlu mu olacak, kaç gün sürecek soruları yanıt aramakta. Özellikle bayramda hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir için araştırılmakta. İstanbul'da yaklaşık iki haftadır yağışlar aralıklı şekilde devam ediyor. Bu sayede barajların dolduğunu söylemekte fayda var. Peki, bayramda hava nasıl, yağmurlu mu, kaç derece olacak? İşte 2023 bayramda hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir