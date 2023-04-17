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Haberler Yaşam BAYRAMDA HAVA DURUMU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR: Meteoroloji yağışlı havaları duyurdu! 2023 Bayramda hava yağmurlu mu, kaç derece olacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:50

BAYRAMDA HAVA DURUMU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR: Meteoroloji yağışlı havaları duyurdu! 2023 Bayramda hava yağmurlu mu, kaç derece olacak?

Bayramda hava durumu 2023 araştırılması yapılıyor. Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi başlıyor ve 3,5 günlük tatili vatandaşlar ve aileleri tatile gitmeden önce Bayramda hava durumu yağmurlu mu olacak, kaç gün sürecek soruları yanıt aramakta. Özellikle bayramda hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir için araştırılmakta. İstanbul'da yaklaşık iki haftadır yağışlar aralıklı şekilde devam ediyor. Bu sayede barajların dolduğunu söylemekte fayda var. Peki, bayramda hava nasıl, yağmurlu mu, kaç derece olacak? İşte 2023 bayramda hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir

BAYRAMDA HAVA DURUMU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR: Meteoroloji yağışlı havaları duyurdu! 2023 Bayramda hava yağmurlu mu, kaç derece olacak?

Bayramda hava kaç derece olacak, yağmurlu mu gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Yağmurlu havalar bir süredir İstanbul'u etkisi altına alırken, tatile gidecek vatandaşlar Meteoroloji hava durum raporunu araştırıyor.

BAYRAMDA HAVA DURUMU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR: Meteoroloji yağışlı havaları duyurdu! 2023 Bayramda hava yağmurlu mu, kaç derece olacak?

BUGÜNÜN HAVA DURUMU

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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BAYRAMDA HAVA DURUMU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR: Meteoroloji yağışlı havaları duyurdu! 2023 Bayramda hava yağmurlu mu, kaç derece olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde artacak, kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40- 70 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

BAYRAMDA HAVA DURUMU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR: Meteoroloji yağışlı havaları duyurdu! 2023 Bayramda hava yağmurlu mu, kaç derece olacak?

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

BAYRAMDA HAVA DURUMU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR: Meteoroloji yağışlı havaları duyurdu! 2023 Bayramda hava yağmurlu mu, kaç derece olacak?

Samsun: Parçalı bulutlu 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

(AA)

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