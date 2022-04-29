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Haberler Yaşam Bayramda kargolar açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 MNG, Aras, Yurtiçi kargo açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 14:51

Bayramda kargolar açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 MNG, Aras, Yurtiçi kargo açık mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı öncesi pek çok kişi bayramda kargolar açık mı merak ediyor. Alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar kargosunu beklerken kargoların çalışıp çalışmadığını sorguluyor. 1 Mayıs Arife gününün bu yıl Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kargo firmaları hizmet vermeyecek. Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için pek çok işletme de çalışmaya ara veriyor. Peki Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı, dağıtım yapacak mı? 2-3-4 Mayıs 2022 MNG, Aras, Yurtiçi kargo açık mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı

Bayramda kargolar açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 MNG, Aras, Yurtiçi kargo açık mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı öncesi kargo gönderimi ve kargo alımı yapacak olanlar, kargoların bayram çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Siparişlerinin bayrama yetişip yetişemeyeceğini öğrenmek isteyenler, bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı diye araştırıyor. İşte kargo çalışma saatleri 2022

Bayramda kargolar açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 MNG, Aras, Yurtiçi kargo açık mı, çalışıyor mu?

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arife gününün de tatil edilmesiyle önümüzdeki hafta iş günlerinin tamamı tatil olacak. Kamu ve özel kurumlarda resmi tatil olması nedeniyle vatandaşların bazı işlemleri bir sonraki haftaya kalacak. Kargo teslimatı bekleyen vatandaşlar, bu işlemlerin ertelenme ihtimalini olup olmadığını merak ederek bayram kargolar çalışacak mı diye araştırıyor. Kargo firmalarının açık olup olmadığını arayarak öğrenebilirsiniz.

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Bayramda kargolar açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 MNG, Aras, Yurtiçi kargo açık mı, çalışıyor mu?

2-3-4 MAYIS 2022 MNG, ARAS, YURTİÇİ KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde olacak dolayısıyla kargolar dağıtım yapılmayacak.

Bayramda kargolar açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 MNG, Aras, Yurtiçi kargo açık mı, çalışıyor mu?
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