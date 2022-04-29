Haberler Yaşam Bayramda kargolar açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 MNG, Aras, Yurtiçi kargo açık mı, çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 29.04.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 14:51

Bayramda kargolar açık mı? 2-3-4 Mayıs 2022 MNG, Aras, Yurtiçi kargo açık mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı öncesi pek çok kişi bayramda kargolar açık mı merak ediyor. Alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar kargosunu beklerken kargoların çalışıp çalışmadığını sorguluyor. 1 Mayıs Arife gününün bu yıl Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kargo firmaları hizmet vermeyecek. Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için pek çok işletme de çalışmaya ara veriyor. Peki Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı, dağıtım yapacak mı? 2-3-4 Mayıs 2022 MNG, Aras, Yurtiçi kargo açık mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı