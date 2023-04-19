Haberler Yaşam Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 BİM, A101, ŞOK, Migros arefe günü ve bayramda marketler kaça kadar açık? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 19.04.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 16:45

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlayacak. Günün en çok ziyaret edilen yerlerinden marketlerin bayram çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Bayram tarihlerinde ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler sorgulamalarını sürdürüyor. BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda kaça kadar açık, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Konuya dair açıklamalar takip ediliyor. Peki, 2023 bayramda marketler açık mı kapalı mı? İşte, cevaplar…