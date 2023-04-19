Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 BİM, A101, ŞOK, Migros arefe günü ve bayramda marketler kaça kadar açık? Ramazan Bayramı çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 19.04.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 16:45

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 BİM, A101, ŞOK, Migros arefe günü ve bayramda marketler kaça kadar açık? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlayacak. Günün en çok ziyaret edilen yerlerinden marketlerin bayram çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Bayram tarihlerinde ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler sorgulamalarını sürdürüyor. BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda kaça kadar açık, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Konuya dair açıklamalar takip ediliyor. Peki, 2023 bayramda marketler açık mı kapalı mı? İşte, cevaplar…

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 BİM, A101, ŞOK, Migros arefe günü ve bayramda marketler kaça kadar açık? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

Bayramda marketler kaça kadar açık 2023 Ramazan Bayramı için araştırılmaya başladı. Bayramın ilk günü 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Bayramla birlikte marketlerin çalışma saatleri yanı sıra banka, noter, kargo gibi hizmet alanlarında araştırmalar başladı. BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı, saat kaçta açılacak soruları yanıt arıyor. Özellikle zincir market açıklamaları takip ediliyor. Peki, bayramda marketler açık mı kapalı mı? İşte, detaylar…

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 BİM, A101, ŞOK, Migros arefe günü ve bayramda marketler kaça kadar açık? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramda marketlerin çalışma durumu sorgulanmaya başladı. Özellikle zincir marketler araştırılmaya başladı.

Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında ilk gün kapalı olan birçok market bayramın 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 BİM, A101, ŞOK, Migros arefe günü ve bayramda marketler kaça kadar açık? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Bayram 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatlerine dair açıklamalar BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerden bekleniyor.

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 BİM, A101, ŞOK, Migros arefe günü ve bayramda marketler kaça kadar açık? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Henüz marketlerden açıklamalar gelmedi. Zincir marketler tek tek açıklamaları ile takip ediliyor.

Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 BİM, A101, ŞOK, Migros arefe günü ve bayramda marketler kaça kadar açık? Ramazan Bayramı çalışma saatleri
SON DAKİKA