Haberler Yaşam Bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Arefe ve Ramazan Bayramı’nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

Giriş Tarihi: 26.04.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 08:20

Bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Arefe ve Ramazan Bayramı’nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

Ramazan Bayramı'nda yola çıkacak olan vatandaşların gündeminde bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı yer alıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişlerin çalışma durumu belli oldu. 1 Mayıs Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak. Peki Bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? 1- 2-3-4 Mayıs 2022 Arefe ve Ramazan Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı?