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Haberler Yaşam Bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Arefe ve Ramazan Bayramı’nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 08:20

Bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Arefe ve Ramazan Bayramı’nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

Ramazan Bayramı'nda yola çıkacak olan vatandaşların gündeminde bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı yer alıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişlerin çalışma durumu belli oldu. 1 Mayıs Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak. Peki Bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? 1- 2-3-4 Mayıs 2022 Arefe ve Ramazan Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

Bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Arefe ve Ramazan Bayramı’nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

Bayram tatili için rotasını uzak yerlere çeviren vatandaşlar köprü, otoyol ve toplu taşıma trafiği yaşamak istemiyor. Bayram günlerinde şehir hatları vapurları, marmaray, otobüs (İETT), metro, metrobüs ve tramvay gibi araçların çalışma durumu netlik kazandı. Buna göre; Bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? 1- 2-3-4 Mayıs 2022Arefe ve Ramazan Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

Bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Arefe ve Ramazan Bayramı’nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması yap-işlet-devret projelerinde ise geçerli olmayacak.

Kararla ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetleri 2-4 Mayıs arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.

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Bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Arefe ve Ramazan Bayramı’nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz

30 Mayıs saat 00.00'de 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi ücretli

Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN 3 gün ücretsiz

Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.

Bayramda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? Arefe ve Ramazan Bayramı’nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

2022 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

2022 AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ

İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunca her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL olarak belirlenirken; 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olacak şekilde tek yönde 26.50 TL olarak belirlenmiştir.

2022 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1 Ocak 2022 itibari ile 184.5 TL olarak belirlenmiştir. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyerek kullanabilecek.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.

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