Haberler Yaşam Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 22:37

Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Sevdiklerine bayram ziyaretine gidecek olan kişiler ya da resmi tatili dışarda geçirmek isteyenler, bu tarihlerde metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada ''İstanbul, Ankara, İzmir bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz bayramda ulaşım ücretsiz olmuştu. Peki, 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte, Ramazan Bayramı toplu taşıma tarifesi ve konuya ilişkin merak edilenler...