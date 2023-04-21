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Haberler Yaşam Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 22:37

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Sevdiklerine bayram ziyaretine gidecek olan kişiler ya da resmi tatili dışarda geçirmek isteyenler, bu tarihlerde metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada ''İstanbul, Ankara, İzmir bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz bayramda ulaşım ücretsiz olmuştu. Peki, 21-22-23 Nisan 2023 Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte, Ramazan Bayramı toplu taşıma tarifesi ve konuya ilişkin merak edilenler...

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı, bu yıl 21-22-23 Nisan Cuma, Cumartesi, Pazar günleri idrak ediliyor. Bayram tatilini gezerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise İstanbul, Ankara, İzmir'de bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir bayramda ulaşım ücretsiz mi sorusu Cumhurbaşkanlığı kararı ile duyuruldu. Peki, 21-22-23 Nisan Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte, detaylar…

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz oldu.

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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OTOBÜS, İETT, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

Buna göre, Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

KGM duyurusuna göre; 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 07:00'a kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

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