Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 18:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 18:36
Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Süper Amatör Lig 6. Grup'ta ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada taraftarı (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Stadı'nda oynanacak ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen taraftarları ile Yıldırım Bosnaspor'lular arasında tartışma çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Kavgada taraftarı (17) bıçaklanarak, yaralandı.

Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Öte yandan 14.30'da başlayan mücadele devam ederken, genç taraftarın ölüm haberi stadyuma ulaştı. Statta ölüm haberinin ardından çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Genç taraftarın cenazesi akşam saatlerinde Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde herhangi bir olay meydana gelmemesi için TOMA'lar bekletildi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Kavgayı gören bir görgü tanığı şunları söyledi: "Maçın başlamasına 15 dakika kala taraftarının önümüzdeki caddeden geçmesiyle başladı. taraftarı otobüsle geldi. Fakat yürüyerek gelen 30 kişilik bir grup da vardı. Cadde başında gruplar karşılaşınca ortalık karıştı. Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki bir genç bıçaklandı. Maç esnasında 44'üncü dakikada stattakilerin de haberdar olmasıyla Küçükköy takımı maçtan çekilmiş."

BİZE ULAŞIN