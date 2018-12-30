Kavgayı gören bir görgü tanığı şunları söyledi: "Maçın başlamasına 15 dakika kala Yıldırım Bosnaspor taraftarının önümüzdeki caddeden geçmesiyle başladı. Küçükköy taraftarı otobüsle geldi. Fakat yürüyerek gelen 30 kişilik bir grup da vardı. Cadde başında gruplar karşılaşınca ortalık karıştı. Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki bir genç bıçaklandı. Maç esnasında 44'üncü dakikada stattakilerin de haberdar olmasıyla Küçükköy takımı maçtan çekilmiş."