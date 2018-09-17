Bebek yürüteçleri hakkında korkutan haber

ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKISI YOK

Ailelere yürüteçleri bir kenara atıp çocuklarını evde ve aktivite merkezlerinde eğlendirme tavsiyesinde bulunan AAP, yürüteçlerin çocukların gelişimine herhangi bir katkı yapmadığı gibi bebekler için risk teşkil ettiğini vurguladı.