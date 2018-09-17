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leri hakkında korkutan haber

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 17.09.2018 20:00 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 20:05
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leri hakkında korkutan haber
Bebek yürüteçleri hakkında korkutan haber

BEBEKLER İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

'deki Pediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 1990-2014 yıllarında 15 aydan küçük 230 bin 676 ten düşerek yaralandı. Her yıl ise, yaklaşık 9 bin bebek yürüteç kazalarında yaralanıyor.

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leri hakkında korkutan haber
Bebek yürüteçleri hakkında korkutan haber

KAFA VE BOYUN YARALANMALARI İLK SIRADA

Yaralanmaların yüzde 90'ının kafa ve boyun bölgesinde olduğu görülürken, yaralanma vakalarının yüzde 74,1'inin merdivenlerden düşme sonucu olduğu belirlendi.

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leri hakkında korkutan haber
Bebek yürüteçleri hakkında korkutan haber

BEBEK RAHAT DURMAZ

Diğer yaralanma nedenleri arasında, ten düşme, yüksekteki bir eşyanın bebeğin dokunması sonucu üzerine düşmesi gibi maddeler bulunuyor.

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leri hakkında korkutan haber
Bebek yürüteçleri hakkında korkutan haber

"YÜRÜTEÇLER YASAKLANSIN" ÇAĞRISI

Amerikan Pediatristler Akademisinden (AAP) yapılan açıklamada ise tekerlekli lerin yasaklanması çağrısı yapıldı.

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leri hakkında korkutan haber
Bebek yürüteçleri hakkında korkutan haber

ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKISI YOK

Ailelere leri bir kenara atıp çocuklarını evde ve aktivite merkezlerinde eğlendirme tavsiyesinde bulunan AAP, yürüteçlerin çocukların gelişimine herhangi bir katkı yapmadığı gibi ler için risk teşkil ettiğini vurguladı.

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leri hakkında korkutan haber
Bebek yürüteçleri hakkında korkutan haber

KRİTERLERE RAĞMEN SAYI 2 BİN

Uzmanlar, 'de 2010'da lerin üretiminde birtakım güvenlik kriterlerinin zorunlu hale getirilmesinin ardından yaralanma vakalarının azaldığına ancak sayının hala 2 bin civarında olduğuna dikkati çekiyor

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leri hakkında korkutan haber
Bebek yürüteçleri hakkında korkutan haber

ÜRETİMİ DE SATIŞI DA YASAK

başta olmak üzere bazı ülkelerde lerin üretimi ve satışı tamamen yasak.

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