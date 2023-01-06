Ocak ayı itibarıyla askerlik yerleri sorgulama işlemleri başladı. Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekiyordu. İşlemlerin tamamlanması ile birlikte gözler bedelli askerlik sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB; 2023 Askerlik yerleri celp ve sevk tarihlerini duyurdu.