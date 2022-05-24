Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra bedelli askerlik ile ilgili açıklama yaptı. Bilindiği üzere daha önce yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmazdı. En son gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin müjdesini duyurdu. Daha önce bedelli askerlik başvuru şartları arasında yer alan "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi değişti. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? İşte yanıtı