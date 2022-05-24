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Haberler Yaşam Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Başkan Erdoğan'dan açıklama: 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:46

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Başkan Erdoğan'dan açıklama: 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra bedelli askerlik ile ilgili açıklama yaptı. Bilindiği üzere daha önce yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmazdı. En son gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin müjdesini duyurdu. Daha önce bedelli askerlik başvuru şartları arasında yer alan "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi değişti. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? İşte yanıtı

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Başkan Erdoğan’dan açıklama: 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli mi sorusuna yanıt aranıyor. Yoklama kaçağına yönelik müjdeli bir haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz" diye açıklama yaptı. İşte bedelli askerlik ile ilgili son durum bilgisi

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Başkan Erdoğan’dan açıklama: 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.

Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.

Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin

ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Başkan Erdoğan’dan açıklama: 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA KALANLAR BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

Daha önce bedelli askerlik başvuru şartları arasında yer alan "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı kabine toplantısı sonrası açıklamasında yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için müjdeyi duyurdu.

Buna göre artık bu vatandaşlar da vatani görevlerini yerine getirebilmek için bedelli askerlikten faydalanabilecek.

Açıklama şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz."

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Başkan Erdoğan’dan açıklama: 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

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