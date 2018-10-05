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Bedellilerden haber var

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 05.10.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 17:42
Bedellilerden haber var

Milli Savunma Bakanlığı'nca 1'inci Celp Dönemi'nde temel askerlik eğitimlerini İslahiye'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda tamamlayan 200 kişi için yemin töreni düzenlendi.

Bedellilerden haber var

İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit Sağdıç ve asker aileleri katıldı.

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Bedellilerden haber var

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende, vatani görevini yapanlar, yemini ederek, terhis oldu. 21 günlük askerlik görevlerini yapıp, terhis olan 200 kişi, ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bedellilerden haber var

Vatani görevlerini yapmanın mutluğunu yaşayanlar, asker selamıyla fotoğraf çektirdi.

Bedellilerden haber var

Oğlunun terhis törenine katılan anne, "Şehitlerimiz nedeniyle bu törende maalesef buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çocuğumuz bedelli olarak askerliğini yaptı. Mutluyuz, üzerimizden bir yük kalktı" dedi.

Bedellilerden haber var
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Bedellilerden haber var
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