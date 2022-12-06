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Haberler Yaşam Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda? Behzat Ç. nereden izlenir, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 17:02

Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda? Behzat Ç. nereden izlenir, ne zaman başlayacak?

Bir dönemin efsanesi Behzat Ç. geri dönüyor. Bu akşamdan itibaren yeni bölümleriyle yeniden izleyenlerinin karşısına çıkacak olan yapım şimdiden gündemde yer edinmeyi başardı. Diziyi merakla bekleyen binlerce kişi "Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerinde olduğu yapım dijtal platform üzerinden izleyenleriyle buluşacak. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda? İşte tüm bu detaylar.

Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda? Behzat Ç. nereden izlenir, ne zaman başlayacak?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, ilk bölümü 6 Aralık 2022 tarihinde yayımlanacak olan, Emrah Serbes'in aynı adlı roman olan esinlenerek hazırlanmış Türk yapımı polisiye, dram, macera, komedi, gerilim ve aksiyon türündeki internet dizisidir. Dijital platformdan yayınlanacak olan diziyle ilgili olarak "Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Behzat Ç. dizisine dair detaylar.

Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda? Behzat Ç. nereden izlenir, ne zaman başlayacak?

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Erdal Beşikçioğlu, yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıklamıştı. Merakla beklenen Behzat Ç. 6 Aralık Salı günü saat 19:00'da BluTV'de yayınlanmaya başlayacak.

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Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda? Behzat Ç. nereden izlenir, ne zaman başlayacak?

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal içeriğinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna yeni sezonda yeni isimler de eklendi.

Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda? Behzat Ç. nereden izlenir, ne zaman başlayacak?
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