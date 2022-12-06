Haberler Yaşam Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda? Behzat Ç. nereden izlenir, ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 06.12.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 17:02

Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda? Behzat Ç. nereden izlenir, ne zaman başlayacak?

Bir dönemin efsanesi Behzat Ç. geri dönüyor. Bu akşamdan itibaren yeni bölümleriyle yeniden izleyenlerinin karşısına çıkacak olan yapım şimdiden gündemde yer edinmeyi başardı. Diziyi merakla bekleyen binlerce kişi "Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerinde olduğu yapım dijtal platform üzerinden izleyenleriyle buluşacak. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda? İşte tüm bu detaylar.