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Haberler Yaşam Bekçi alımı 2023 başvuruları, tarihleri ve şartları! EGM PA Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 18:24 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 18:24

Bekçi alımı 2023 başvuruları, tarihleri ve şartları! EGM PA Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen bekçi alımı 2023 için araştırmalar başladı. Aralık ayı itibarıyla yeni yılda bekçilik başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen adaylar "Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor ve şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Son olarak 2022 yılı için Nisan ayında resmi duyuru gelmişti. İşte Bekçi alımı 2023 başvuruları, tarihleri ve şartları hakkında güncel bilgiler.

Bekçi alımı 2023 başvuruları, tarihleri ve şartları! EGM PA Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Bekçi alımı başvuruları, tarihleri ve şartları hakkında sorgulamalar başladı. Yeni yıla sayılı günler kala 2023 bekçilik başvurusu tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar "Bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Bu başlık altından; Bekçi alımı 2023 başvuruları, tarihleri ve şartları hakkındaki genel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bekçi alımı 2023 başvuruları, tarihleri ve şartları! EGM PA Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

BEKÇİ ALIMI 2023 NE ZAMAN?

2023 Bekçilik alımı başvuru tarihleri hakkında henüz EGM Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanmadı. 2022 bekçi alımı 26 Nisan tarihinde yapılmıştı.

Bekçi alımı tarihleri ve başvuruları hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Bekçi alımı 2023 başvuruları, tarihleri ve şartları! EGM PA Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Bekçi alımı 2023 başvuruları, tarihleri ve şartları! EGM PA Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Bekçi alımı 2023 başvuruları, tarihleri ve şartları! EGM PA Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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