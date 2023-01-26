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Haberler Yaşam Bekçi alımı 2023 ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjanları belli mi?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 14:02

Bekçi alımı 2023 ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjanları belli mi?

Toplamda 26 ilde yapılacak bekçi alımı için geri sayım sürüyor. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre 1.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Peki Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjanları belli mi?

Bekçi alımı 2023 ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjanları belli mi?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları hakkında detaylar merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek resmi açıklamaya odaklananlar "Bekçi alımı ne zaman yapılacak; 2023 şartları neler? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. Son olarak 2022 yılı için başvuru duyurusu Nisan ayında yapılmıştı. İşte bekçi alımı 2023 sürecinde son durum

Bekçi alımı 2023 ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjanları belli mi?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu'nda şu ifadelere yer verildi;

26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI AÇILDI

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Bekçi alımı 2023 ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjanları belli mi?

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuruda bulunacak olan adayların Aday İşlemleri Sisteminde "aday bilgilerini güncelle" butonuna basarak bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Aday bilgilerini güncellemeden başvuru yapan adayların sorumluluğu kendisine aittir. Ayrıca, adaylar başvuru yapacağı ili kendisi seçeceğinden konuya azami özen göstermeli, başvuru yapacağı ili kontrol ettikten sonra başvurusunu onaylamalıdır.

Bekçi alımı 2023 ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjanları belli mi?

BEKÇİ ALIM YERLERİ

İSTANBUL, İZMİR, TEKİRDAĞ, MUĞLA, VAN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, EDİRNE, ISPARTA, TUNCELİ, IĞDIR, YALOVA, ARDAHAN, MARDİN, SİİRT, HAKKARİ, ŞIRNAK, AĞRI, ÇANKIRI, ÇANAKKALE, NEVŞEHİR, AKSARAY, YOZGAT, BİTLİS, ERZİNCAN, KİLİS

Bekçi alımı 2023 ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjanları belli mi?

2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

Ön başvuruların son günü itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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