Haberler Yaşam Adaylar Bekçilik sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor! Bekçilik sınavı 2022 ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 24.05.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 22:39

Adaylar Bekçilik sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor! Bekçilik sınavı 2022 ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

EGM ve Polis Akademisi'nin düzenlediği Bekçilik sınavı için geri sayım sürerken bekçi alımına ilişkin olarak araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl gerçekleşecek bekçi alımına ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi sınavda çıkacak sınav konuları ve soru dağılımları gibi detayları paylaşmıştı. Yazılı sınava ilişkin olarak"2022 Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 EGM ve PA ile bekçilik sınav tarihi ile giriş belgesi detayları...