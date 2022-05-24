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Haberler Yaşam Adaylar Bekçilik sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor! Bekçilik sınavı 2022 ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 22:39

Adaylar Bekçilik sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor! Bekçilik sınavı 2022 ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

EGM ve Polis Akademisi'nin düzenlediği Bekçilik sınavı için geri sayım sürerken bekçi alımına ilişkin olarak araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl gerçekleşecek bekçi alımına ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi sınavda çıkacak sınav konuları ve soru dağılımları gibi detayları paylaşmıştı. Yazılı sınava ilişkin olarak"2022 Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 EGM ve PA ile bekçilik sınav tarihi ile giriş belgesi detayları...

Adaylar Bekçilik sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor! Bekçilik sınavı 2022 ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Bekçilik sınavı öncesi adaylar gözünü sınav giriş belgesi açıklamasına çevirdi. Bir süre önce yapılan açıklama kapsamında yapılacak bekçi alımına ilişkin olarak başvurular 13 Mayıs 2022 tarihine kadar gerçekleşti. Tam bu noktada ise "2022 Bekçilik yazılı sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EGM ve PA duyuru ekranı ile 2022 Bekçi alımı bekçilik sınav tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı...

Adaylar Bekçilik sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor! Bekçilik sınavı 2022 ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

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Adaylar Bekçilik sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor! Bekçilik sınavı 2022 ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacaktır. Ön Sağlık Kontrolü aşamasında başarı ile geçen adaylar Yazılı Sınav aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Bekçilik sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor! Bekçilik sınavı 2022 ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar Bekçilik sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor! Bekçilik sınavı 2022 ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

SINAVIN UYGULANMASI

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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