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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm neden yok, ne zaman? ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
11:41
Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm neden yok, ne zaman? ATV yayın akışı
ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı araştırılıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizi, ATV yayın akışı Salı listesinde yer almadı. Hal böyleyken yeni bölümü merakla beklenen yapımın bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı yok mu, neden yok? İşte, 27 Şubat 2024 ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...