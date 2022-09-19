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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ragıp Savaş'ın yaşı - hayatı!
Giriş Tarihi: 19.09.2022 15:37
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
15:39
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ragıp Savaş'ın yaşı - hayatı!
Ragıp Savaş Bu Cihana Sığmazam dizisinde Atakan isimli bir karaktere hayat verecek. Şimdiden ilgiyi üzerine çeken yapımla ilgili olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan'ı Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol karakterine dair merak edilenler...