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Giriş Tarihi: 19.09.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 15:39

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ragıp Savaş'ın yaşı - hayatı!

Ragıp Savaş Bu Cihana Sığmazam dizisinde Atakan isimli bir karaktere hayat verecek. Şimdiden ilgiyi üzerine çeken yapımla ilgili olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan'ı Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol karakterine dair merak edilenler...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ragıp Savaş’ın yaşı - hayatı!

Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol karakteri Atakan (Ragıp Savaş) kim sorusuyla merak konusu haline geldi. Aksiyonun hız kesmeyeceği bir yapımla ekranlara geri dönen oyuncu Ragıp Savaş yaşı, hayatı, memleketi, yer aldığı dizi ve filmlerle de merak konusu haline geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan'ı Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte hakında merak edilenler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ragıp Savaş’ın yaşı - hayatı!

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit'te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye'nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin'in yazdığı Ahmet Gülhan'ın yönettiği "Demokrasi Gemisi"dir. Aynı sezon Nazım Hikmet'in yazıp Kenan Işık'ın yönettiği "İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?" adlı oyunda başrol alarak Petrof'u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde 5 ödüle layık görülmüştür.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ragıp Savaş’ın yaşı - hayatı!

Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda ve Özel Tiyatrolar'da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ragıp Savaş’ın yaşı - hayatı!

Sinema kariyerine 2004 yılında "Neredesin Firuze" adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.

Ragıp Savaş, Kuruluş Osman dizisinde rol almaya başlamıştır.

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