Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ragıp Savaş’ın yaşı - hayatı!

Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda ve Özel Tiyatrolar'da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.