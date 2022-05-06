Benzin fiyatı güncel liste İstanbul, Ankara, İzmir – 6 Mayıs akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı?

Benzin fiyatı son dakika olarak zam ve indirim iddialarıyla gündeme geliyor. Petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik akaryakıt, mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici rol oynarken, FED kararı sonrası dolardaki gevşemenin akaryakıt ve benzin zammını dizginlemesi öngörülüyor. Buna göre son benzin zammı üzerine, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için güncel benzin litre fiyatı araştırılıyor. 6 Mayıs 2022 bugün akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, 1 litre benzin fiyatında indirim olacak mı? İşte 6 Mayıs fiyat listesi ile il il fiyat listesi…