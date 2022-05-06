Benzin fiyatı güncel liste İstanbul, Ankara, İzmir – 6 Mayıs akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı?

Benzin fiyatı zam ve indirim gelişmeleriyle gündemden düşmezken, milyonlarca araç sahibi mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı sorusuyla son durumu inceliyor. Vatandaşlar 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu, benzin litre fiyatı kaç TL sorusuyla güncel durumu merak ederken, pompaya yansıyan yeni rakamlar belli oldu. Akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 6 Mayıs benzin fiyatları ve benzin istasyonları fiyat tablosunda son durum!

6 MAYIS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkındaTürkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 6 Mayıs güncel pompa fiyatları şöyle;