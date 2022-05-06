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Giriş Tarihi: 06.05.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 06:58

Benzin fiyatı güncel liste İstanbul, Ankara, İzmir – 6 Mayıs akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı?

Benzin fiyatı son dakika olarak zam ve indirim iddialarıyla gündeme geliyor. Petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik akaryakıt, mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici rol oynarken, FED kararı sonrası dolardaki gevşemenin akaryakıt ve benzin zammını dizginlemesi öngörülüyor. Buna göre son benzin zammı üzerine, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için güncel benzin litre fiyatı araştırılıyor. 6 Mayıs 2022 bugün akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, 1 litre benzin fiyatında indirim olacak mı? İşte 6 Mayıs fiyat listesi ile il il fiyat listesi…

Benzin fiyatı güncel liste İstanbul, Ankara, İzmir – 6 Mayıs akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı?

Benzin fiyatı zam ve indirim gelişmeleriyle gündemden düşmezken, milyonlarca araç sahibi mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı sorusuyla son durumu inceliyor. Vatandaşlar 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu, benzin litre fiyatı kaç TL sorusuyla güncel durumu merak ederken, pompaya yansıyan yeni rakamlar belli oldu. Akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 6 Mayıs benzin fiyatları ve benzin istasyonları fiyat tablosunda son durum!

6 MAYIS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkındaTürkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 6 Mayıs güncel pompa fiyatları şöyle;

Benzin fiyatı güncel liste İstanbul, Ankara, İzmir – 6 Mayıs akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı?

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

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Benzin fiyatı güncel liste İstanbul, Ankara, İzmir – 6 Mayıs akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı?

ANKARA BENZİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

Benzin fiyatı güncel liste İstanbul, Ankara, İzmir – 6 Mayıs akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı?

İZMİR BENZİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

Benzin fiyatı güncel liste İstanbul, Ankara, İzmir – 6 Mayıs akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı?

İSTANBUL MOTORİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL

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