Haberler Yaşam SON DAKİKA BENZİN FİYATI: 26 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 26.05.2022 01:12 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 01:12

SON DAKİKA BENZİN FİYATI: 26 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken bu durum brent petrol fiyatlarını ve dolayısıyla akaryakıt benzin fiyatlarını da vurdu. Bu nedenle "26 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de yanıt arıyor. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle tarihi zirveleri gören petrol piyasasındaki bu yükseliş sonrası Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,30 dolardan işlem görüyor. Peki, bu fiyatlar pompaya nasıl yansıdı? İşte 26 Mayıs 2022 yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı zam ve indirim haberleri...