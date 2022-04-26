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Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 14:22

BENZİN FİYATI SON DURUM 2022: 26 Nisan LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar?

Araç sahiplerinin yakından takibe aldığı benzin fiyatı güncel liste haliyle duyuruluyor. Benzin istasyonlarına gidilmeden önce 26 Nisan 2022 Benzin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt, LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar ve 1 litresi kaç TL sorularına yanıt arıyor. Zam ve indirim haberleri peşi sıra gelirken anlık akaryakıt fiyatı merak konusu oldu. Peki 26 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar? İşte akaryakıt ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri…

BENZİN FİYATI SON DURUM 2022: 26 Nisan LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar?

Benzin fiyatları ile ilgili güncel ve yeni liste merak ediliyor. Brent petroldeki düşüş ve Rusya Ukrayna savaşı benzin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak "Akaryakıt, motorin, mazot, LGP ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi, benzinin 1 litresi kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 26 Nisan 2022 benzin fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı ile Akaryakıt, LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları son dakika verileri

BENZİN FİYATI SON DURUM 2022: 26 Nisan LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar?

BRENT DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Petrol piyasasında Çin'deki salgına ilişkin gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde temel belirleyici oldu. Talebin gerileyeceğine yönelik endişelerle ABD ham petrolü 100 doların altını gördü.

Brent petrol de yüzde 3'e varan düşüşle 104 doların altını gördü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolardan alıcı buldu.

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BENZİN FİYATI SON DURUM 2022: 26 Nisan LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar?

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarındaki indirim sebebiyle benzin ve motorinde de indirim beklentisi oluştu. Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları güne 105 dolara kadar geriledi.

26 Nisan 2022 sabahında akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmadı.

BENZİN FİYATI SON DURUM 2022: 26 Nisan LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

BENZİN FİYATI SON DURUM 2022: 26 Nisan LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar?

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

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