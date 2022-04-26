Haberler Yaşam BENZİN FİYATI SON DURUM 2022: 26 Nisan LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar?

Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 14:22

BENZİN FİYATI SON DURUM 2022: 26 Nisan LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar?

Araç sahiplerinin yakından takibe aldığı benzin fiyatı güncel liste haliyle duyuruluyor. Benzin istasyonlarına gidilmeden önce 26 Nisan 2022 Benzin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt, LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar ve 1 litresi kaç TL sorularına yanıt arıyor. Zam ve indirim haberleri peşi sıra gelirken anlık akaryakıt fiyatı merak konusu oldu. Peki 26 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar? İşte akaryakıt ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri…