Haberler Yaşam Benzin fiyatı son durum gelişmesi! 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL?

Giriş Tarihi: 04.04.2022 19:23 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 19:23

Benzin fiyatı son durum gelişmesi! 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL?

Akaryakıt indirimlerini yakından takip edenler benzin fiyatı son dakika gelişmelerini de gündemine alıyor. Yeni haftanın ilk gününde pompaya yansıyan güncel benzin fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 19,80 liradan 19,00 liraya gerilemişti. Akaryakıt fiyat listesi araç sahibi olan milyonlarca vatandaş tarafından 4 Nisan 2022 Mazot, motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar oldu sorusuyla dakika dakika anlık inceleniyor. Peki 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL? İşte güncel benzin fiyatları son dakika bilgileri