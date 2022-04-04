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Haberler Yaşam Benzin fiyatı son durum gelişmesi! 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 19:23 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 19:23

Benzin fiyatı son durum gelişmesi! 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL?

Akaryakıt indirimlerini yakından takip edenler benzin fiyatı son dakika gelişmelerini de gündemine alıyor. Yeni haftanın ilk gününde pompaya yansıyan güncel benzin fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 19,80 liradan 19,00 liraya gerilemişti. Akaryakıt fiyat listesi araç sahibi olan milyonlarca vatandaş tarafından 4 Nisan 2022 Mazot, motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar oldu sorusuyla dakika dakika anlık inceleniyor. Peki 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL? İşte güncel benzin fiyatları son dakika bilgileri

Benzin fiyatı son durum gelişmesi! 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL?

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika haberleri anlık olarak takip ediliyor. Ani iniş çıkış grafiği gözlemlenen akaryakıtta son durum araç sahiplerini yakından ilgilendirirken Türkiye'de motorinin pompa fiyatına çarşamba günü 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim yapılmıştı. Peki 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL? İşte benzin fiyatı son durum

Benzin fiyatı son durum gelişmesi! 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL?

BENZİN FİYATLARI SON RAKAMLAR

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

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Benzin fiyatı son durum gelişmesi! 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI SON RAKAMLAR

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

Benzin fiyatı son durum gelişmesi! 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL?

BRENT PETROL NE KADAR?

2 Nisan 2022 itibarıyla brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatındaki düşüşün benzin fiyatlarına da etki etmesi bekleniyor.

AKARYAKITTA SON DURUM

Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda sevkiyatın, Novorossiysk Deniz Terminali'nin Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle hasar görmesi sonucunda tamamıyla durması da arz endişelerini artırdı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı hattın durmasının ardından sevkiyat için alternatif güzergahlar araştırdıklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Benzin fiyatı son durum gelişmesi! 4 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatları ne kadar, 1 litresi kaç TL?
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