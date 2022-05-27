Haberler Yaşam YENİ- GÜNCEL BENZİN FİYATI SON DURUM: 27 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, akaryakıt indirim var mı, zam geldi mi?

Giriş Tarihi: 27.05.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 15:35

YENİ- GÜNCEL BENZİN FİYATI SON DURUM: 27 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, akaryakıt indirim var mı, zam geldi mi?

Akaryakıt ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin bugünde gündeminde yer alıyor. Dün akşamla birlikte, 26 Mayıs gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin 1,42 lira, motorin litre fiyatı 1,35 lira, otogaz ise 35 kuruş oldu. İstasyon duraklarına gidilmeden önce 27 Mayıs 2022 LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, zam ya da indirim var mı?' soruları yanıt arıyor. Peki 27 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar, akaryakıt indirim var mı, zam geldi mi, 1 litre benzin ne kadar oldu? İşte yeni ve güncel il il benzin fiyatları