Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleriyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrol piyasasındaki dalgalanma ve Rusya Ukrayna gerilimi, dünya genelinde motorin fiyatı ve benzin fiyatı üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce benzin ve motorin litre fiyatlarını sorguluyor. Peki, Bugün benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum…