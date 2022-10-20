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Haberler Yaşam Benzin fiyatı ve motorin fiyatı: Benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları 
Giriş Tarihi: 20.10.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 06:41

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı: Benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleriyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrol piyasasındaki dalgalanma ve Rusya Ukrayna gerilimi, dünya genelinde motorin fiyatı ve benzin fiyatı üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce benzin ve motorin litre fiyatlarını sorguluyor. Peki, Bugün benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum…

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı: Benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri ile araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin alevlenmesi nedeniyle güncel akaryakıt fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Dünya genelinde pompa fiyatlarına yansıyan peş peşe zamlar sonrası sürücüler, akaryakıt istasyonlarına ulaşmadan önce bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı, indirim gelecek mi? İşte, 20 Ekim 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları…

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı: Benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatlarına 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam yapılmıştı. Ancak şu an için motorin ve benzin fiyatlarında bir değişim beklenmiyor.

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Benzin fiyatı ve motorin fiyatı: Benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 20 Ekim 2022 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle;

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı: Benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,77 TL

Motorin fiyatı: 27,54 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı: Benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,76 TL

Motorin fiyatı: 27,57 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL

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