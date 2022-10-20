Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri ile araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin alevlenmesi nedeniyle güncel akaryakıt fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Dünya genelinde pompa fiyatlarına yansıyan peş peşe zamlar sonrası sürücüler, akaryakıt istasyonlarına ulaşmadan önce bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam var mı, indirim gelecek mi? İşte, 20 Ekim 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları…