Haberler Yaşam Benzin fiyatı zam ve indirim haberleri: 14 Mayıs 2022 LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 14.05.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 06:58

Benzin fiyatı zam ve indirim haberleri: 14 Mayıs 2022 LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde piyasalar Fed'in faiz arttırımı ile hareketlenmeye devam ederken bu beklentiler brent petrol fiyatlarını ve dolayısıyla akaryakıt benzin fiyatlarını da vurdu. Bu nedenle "14 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de yanıt arıyor. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle tarihi zirveleri gören petrol piyasasındaki bu yükseliş ülkemizde de akaryakıt fiyatları yani benzin ve motorin fiyatı için de zam demek. İşte 14 Mayıs 2022 yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı zam ve indirim haberleri...