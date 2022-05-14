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Haberler Yaşam Benzin fiyatı zam ve indirim haberleri: 14 Mayıs 2022 LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 06:58

Benzin fiyatı zam ve indirim haberleri: 14 Mayıs 2022 LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde piyasalar Fed'in faiz arttırımı ile hareketlenmeye devam ederken bu beklentiler brent petrol fiyatlarını ve dolayısıyla akaryakıt benzin fiyatlarını da vurdu. Bu nedenle "14 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de yanıt arıyor. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle tarihi zirveleri gören petrol piyasasındaki bu yükseliş ülkemizde de akaryakıt fiyatları yani benzin ve motorin fiyatı için de zam demek. İşte 14 Mayıs 2022 yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı zam ve indirim haberleri...

Benzin fiyatı zam ve indirim haberleri: 14 Mayıs 2022 LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin, motorin, LPG fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri binlerce araç sahibinin de gündeminde bulunuyor. Bu noktada ise "14 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugünde ülke gündeminde bulunuyor. Petrol piyasasında son dönemde artış gözlemlenirken uzmanlara göre FED kararı sonrası doların gevşemesi, şimdilik muhtemel akaryakıt zammını frenleyecek. İşte 14 Mayıs 2022 yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı son durum...

Benzin fiyatı zam ve indirim haberleri: 14 Mayıs 2022 LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI SON DURUM 14 MAYIS 2022

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.

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Benzin fiyatı zam ve indirim haberleri: 14 Mayıs 2022 LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

Benzin fiyatı zam ve indirim haberleri: 14 Mayıs 2022 LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL

Benzin fiyatı zam ve indirim haberleri: 14 Mayıs 2022 LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL

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